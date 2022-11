Resultados de las elecciones de Los Ángeles toman forma: cifras publicadas hasta ahora

Mientras que aún se deben contar cientos de miles de boletas en el condado de Los Ángeles, la autoridades publicarán más resultados electorales y números el lunes por la tarde, dando a los votantes una mejor idea de la dirección en varias contiendas clave como la de la alcaldía y la de alguacil.

La Oficina del Registro del Condado de Los Ángeles estará lista para publicar los recuentos de votos actualizados el lunes por la tarde entre las 4 y las 5 p.m.

Las actualizaciones continuarán todos los martes y viernes hasta que se cuenten todos los votos.

Las contiendas por la alcaldía de Los Ángeles y el alguacil del condado siguen reñidas, por lo que los resultados podrían demorar días.

En las elecciones de 2022 en el sur de California, se instituyó una nueva forma de votar, lo que significa que ha ido lento.

Si bien algunos candidatos se habían adelantado, muchas contiendas aún estaban increíblemente reñidas.

La Oficina del Registro del Condado de Los Ángeles dijo el sábado que se habían contado 1,608,639 votos, lo que representa el 28,58 % de los votantes registrados.

Los votos que aún quedan por contar se desglosan de esta manera:

Papeletas de Voto por Correo: 718,000

Papeletas de registro de votantes condicionales: 21,000

Papeletas provisionales: 300

Esto es lo más reciente sobre el resultado de las elecciones:

Alcalde de Los Ángeles

Si bien aún no se había convocado al ganador de la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, los dos candidatos estaban empatados, con Bass a la cabeza el sábado con el 50,8% de los votos.

Rick Caruso obtuvo el 49,2% de los votos (297,527 votos) mientras que Karen Bass obtuvo 306.990 votos.

Caruso emitió la siguiente declaración después del recuento de votos del viernes:

“Hay muchos votos por contar. Somos cautelosamente optimistas y esperamos con ansias la próxima serie de resultados. Hay mucho trabajo por hacer en torno a la falta de vivienda y el crimen, estamos ansiosos por seguir adelante”, dijo.

El jueves, Caruso iba ligeramente por delante. Bass emitió la siguiente declaración después de que se publicara la información más reciente:

“En los próximos días se escuchará la voz del pueblo de Los Ángeles y nos sentimos seguros de que ganaremos. Como alcaldesa, Karen Bass trazará una nueva dirección para Los Ángeles con soluciones integrales para personas sin hogar, seguridad pública y asequibilidad", dijo.

Los resultados aparecerán a continuación a medida que se cuentan los votos.

Quien tenga éxito ocupará el lugar del alcalde Eric Garcetti, quien fue elegido como embajador en la India por el presidente Joe Biden.

Ambos candidatos dieron discursos la noche de las elecciones, agradeciendo a sus partidarios por sus votos y recordando a todos que tomaría tiempo antes de que alguien fuera declarado ganador.

"Aún no sabemos el resultado, pero estoy feliz de decir que estamos comenzando con fuerza", dijo Caruso en su discurso la noche de las elecciones. "Vengo aquí esta noche con verdadera anticipación y entusiasmo por lo que está por venir y lo que podemos hacer juntos".

Alguacil del condado de Los Ángeles

En la carrera por quién sería nombrado el próximo alguacil del condado de Los Ángeles, el exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna, mantuvo una ventaja con casi 260,000 votos sobre el actual alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, después de que se publicaron más resultados el sábado.

Luna había comenzado a tomar la delantera en la carrera del jueves.

Derrocar a un alguacil en funciones no es tarea fácil. Luna busca hacer esto, después de que Villanueva hiciera lo mismo hace cuatro años, al desbancar al titular Jim McDonnell. En ese caso, era la primera vez en aproximadamente un siglo que sucedía.

Los resultados aparecerán a continuación a medida que se cuentan los votos.

En la enérgica campaña, Luna atacó al titular por su tórrida relación con la Junta de Supervisores del condado y lo acusó de ignorar el tema de las pandillas de diputados dentro del departamento.

Alcaldía de Los Ángeles

Ningún candidato a los distritos disputados había declarado una victoria clara hasta el sábado.

Katy Young Yaroslavsky lidera a Sam Yebri en la contienda del Distrito 5, 57% a 43%.

Traci Park se mantiene por delante de Erin Darling, 54% a 46%, en el Distrito 11.

En el Distrito 13, Hugo Soto-Martínez superaba al titular Mitch O'Farrell, 53% a 47%.

Tim McOsker aventajaba a Danielle Sandoval en el distrito 15, con 8,000 votos más.

Condado de Los Ángeles

La concejal de la ciudad de West Hollywood, Lindsey Horvath, estaba a la cabeza en la contienda por un puesto vacante en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles contra el senador estatal Bob Hertzberg.

Horvath mantuvo una estrecha ventaja, 51% a 49%, contra Hertzberg, un demócrata por Van Nuys, con 1,500 votos para el escaño del Distrito 3.

El Distrito 3 abarca Malibú, Northridge, Westlake Village, Calabasas, West Hills, Porter Ranch, San Fernando, Panorama City, West Hollywood, Beverly Hills y Santa Mónica.

"Estoy increíblemente orgullosa de nuestra campaña impulsada por la gente para traer el cambio y la equidad que tanto se necesitan en el condado de Los Ángeles. Como vimos en las primarias, todavía quedan muchos votos por contar. Estamos optimistas de que prevaleceremos cuando se certifiquen los resultados finales", dijo Horvath.

“Estoy orgulloso de la campaña que realizamos, con ojos claros sobre los desafíos que enfrenta nuestro condado y ofreciendo soluciones reales”, dijo Hertzberg en un comunicado el miércoles.

“Construimos una coalición que abarcó todas las divisiones geográficas, políticas y demográficas. Así que sigamos contando los votos. Nos sentimos bien acerca de dónde estamos, pero hay muchos más votos por contar”.

