Propuesta 36: endurecimiento de sanciones por delitos relacionados con el comercio minorista

Este año, los californianos decidirán el destino de la Propuesta 36, una medida electoral estatal que busca aumentar los castigos por algunos delitos de robo y posesión de drogas.

Lo notable de la Propuesta 36 es que desharía algunas de las disposiciones clave de la Propuesta 47, que los californianos votaron para aprobar en 2014 para abordar el hacinamiento en las prisiones al reclasificar algunos delitos relacionados con el robo y las drogas como delitos menores.

La Propuesta 36, ​​la Ley de Reducción de la Indigencia, la Adicción a las Drogas y el Robo, puede ser una de las medidas electorales estatales más divisivas en 2024.

Si bien algunos líderes demócratas, incluido el gobernador Gavin Newsom, se oponen públicamente a ella por la preocupación de que dañaría aún más a las comunidades negras y latinas, otros, como el ex alcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa, que se postula para gobernador, apoyan la Propuesta 36 en alianza con sindicatos policiales y grupos empresariales.

Esto es lo que haría la Propuesta 36 si se aprobara

Convertir algunos delitos menores en delitos graves

Según la Propuesta 47, los delitos de robo, como el hurto en tiendas y el robo con allanamiento de morada que involucren artículos con un valor inferior a $950, se clasifican como delitos menores.

Además, todas las posesiones de drogas, incluido el fentanilo y la metanfetamina, se consideran delitos menores. Pero la Propuesta 36 anularía algunas de esas reducciones de penas y convertiría esos delitos menores en delitos graves, especialmente si una persona cometió delitos similares en el pasado.

Esto también significaría que una condena daría lugar a una sentencia de hasta tres años en la cárcel del condado o en una prisión estatal.

Sentencias más largas

La Propuesta 36 propone que si un grupo de tres o más personas comete un delito juntas, como los robos relámpago que han afectado a los minoristas desde la pandemia, sus sentencias por delitos graves se pueden extender hasta por tres años.

Según la Propuesta 36, ​​las personas condenadas por vender drogas duras podrían recibir una sentencia más larga en función de la cantidad que vendieron. A diferencia de la Propuesta 47, la nueva medida electoral busca exigir que las personas cumplan su condena en prisión.

Quién apoya la Propuesta 36

La mayoría de los californianos: una encuesta reciente del Instituto de Políticas Públicas de California reveló que más del 70% de los posibles votantes en California dijeron que votarían a favor de la Propuesta 36.

La cifra sugiere que muchos electores y líderes demócratas que pueden haber votado para reducir las penas por delitos en 2014 están cambiando de opinión. En 2023, más del 45% de los votantes registrados en California se identificaron como demócratas.

Funcionarios demócratas

El ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, que se postula para gobernador

El senador Dave Min, que se postula para el Distrito 47 del Congreso en el condado de Orange

La alcaldesa de San Francisco, London Breed

El alcalde de San Diego, Todd Gloria

Organizaciones policiales y de justicia penal

Asociación de fiscales adjuntos de Los Ángeles

Asociación de fiscales de distrito de California

Asociación de oficiales de policía de San Francisco

Asociación de jefes de policía de California

Asociación de alguaciles estatales de California

Grupos de pequeñas empresas. Vea la lista aquí.

Quién se opone a la Propuesta 36

Los opositores catalogan a la Propuesta 36 como “extrema”, diciendo que la medida desperdiciará el dinero de los contribuyentes mientras repite el enfoque fallido de “mano dura con las drogas” de los años 1980 y 1990.

Líderes demócratas

Gobernador Gavin Newsom

Senador estadounidense Alex Padilla

Fiscal de distrito del condado de Los Ángeles George Gascon

Supervisora ​​del condado de Los Ángeles Holly Mitchell

Supervisora ​​del condado de Los Ángeles Hilda Solis

Supervisora ​​del condado de Los Ángeles Lindsey Horvath

Caucus legislativo negro de California

Partido Demócrata de California

Vea la lista completa de oponentes aquí.

