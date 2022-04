Primarias de junio: fechas clave que los votantes de California deben conocer

Las contiendas para cargos estatales, del condado y locales están en la boleta electoral en las elecciones primarias de California de 2022 el 7 de junio.

El siguiente cronograma detalla el proceso de principio a fin: desde recibir su boleta por correo hasta el anuncio de los resultados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Haga clic aquí para verificar el estado de su registro de votante.

¿Sabes como registrarte para ejercer tu voto, en forma presencial o por correo en las elecciones primarias? Entra a planificatuvoto.com para más información.

Haga clic aquí para saber cuándo, dónde y cómo podrá votar por candidatos para el Senado de Estados Unidos, gobernador, vicegobernador, secretario de estado, fiscal general, representante en el Congreso de los Estados Unidos y más.

Puede encontrar aquí una lista completa de los cargos para los cuales se elegirán los funcionarios. La lista completa de candidatos puede encontrarla aquí.

Para obtener la dirección postal, la información de contacto y el horario de la oficina electoral de su condado, siga este enlace.

FECHAS CLAVE PARA LAS ELECCIONES DE CALIFORNIA:

28 DE ABRIL AL 17 DE MAYO: ENVÍO DE LAS GUÍAS PARA VOTANTES POR CORREO

Los californianos recibirán guías electorales de los funcionarios electorales de su condado durante este período. Las guías incluyen información importante sobre dónde y cómo votar en las elecciones primarias de California del 7 de junio de 2022.

9 DE MAYO: APERTURA DEL ENVÍO POR CORREO DE LAS BOLETAS DE VOTACIÓN POR CORREO Y DE LOS SITIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA

El 9 de mayo, los funcionarios electorales del condado comenzarán a enviar boletas de voto por correo a los votantes. Los sitios de votación anticipada también se abrirán en esta fecha.

Todos los votantes registrados pueden visitar una oficina electoral del condado para solicitar una boleta de voto por correo. Puede consultar el estado de su registro siguiendo este enlace.

10 DE MAYO: SE ABREN LAS UBICACIONES DE ENTREGA DE VOTOS POR CORREO

Los lugares de entrega de boletas de voto por correo se abrirán en esta fecha en todos los condados. Para encontrar una ubicación cerca de usted, siga este enlace.

23 DE MAYO: ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR

Esta es la última fecha para que las personas se registren para votar en las elecciones primarias. Puedes registrarte para votar aquí. Para esta fecha, los votantes registrados también deben actualizar su información de registro de votantes.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos serán el próximo 8 de noviembre.

24 DE MAYO: REGISTRO DISPONIBLE EL MISMO DÍA

Sin embargo, si no cumple con la fecha límite del 23 de mayo, no todos esperan que haya perdido. A partir del día 24, los votantes tendrán acceso al registro de votantes condicional. Esto le permite registrarse y emitir un voto provisional el mismo día hasta el cierre de las elecciones. Significa que su boleta será procesada y contada una vez que la oficina electoral del condado haya completado el proceso de verificación del registro de votantes.

28 DE MAYO: APERTURA DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN BAJO LA LEY DE ELECCIÓN DEL VOTANTE

Los condados que participan en la Ley de Elección del Votante abrirán las ventanillas de votación ese día. Esta ley exige que todos los votantes registrados reciban una boleta por correo 28 días antes del día de las elecciones y brinda a los votantes tres formas de emitir su voto: por correo, mediante una urna o en un centro de votación.

Sin embargo, los centros de votación no están restringidos a la entrega de boletas. Los votantes registrados también pueden obtener boletas de reemplazo, votar usando máquinas y solicitar ayuda e información de votación en varios idiomas en estos centros.

Telemundo lanzó una herramienta digital para que los ciudadanos se registren para votar en las próximas elecciones regionales.

Algunos condados participantes incluyen Los Ángeles, Kings, Orange, Ventura, Sacramento, Sonoma y Riverside.

Para ver si su condado participa en la Ley de Elección del Votante, siga este enlace.

7 DE JUNIO: DÍA DE LAS ELECCIONES Y RESULTADOS

El día de las elecciones, todas las urnas del estado estarán abiertas de 7 a. m. a 8 p. m. Si está en la fila antes de que cierren las urnas, puede votar.

Después de las 8 p.m. fecha límite, los funcionarios electorales del condado realizarán el escrutinio de votos de la semifinal e informarán los resultados al secretario de estado.

14 DE JUNIO: FECHA LÍMITE PARA VOTAR POR CORREO

En esta fecha, todos los votantes que emitan su boleta por correo deben haber recibido su boleta entregada. Para asegurarse de que su boleta se entregue a tiempo, asegúrese de que su boleta tenga matasellos del día de las elecciones o antes.

La herramienta digital tiene toda la información sobre las elecciones. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

7 de julio: Resultados electorales certificados : Para el 7 de julio, todos los funcionarios electorales del condado deben haber certificado los resultados.

: Para el 7 de julio, todos los funcionarios electorales del condado deben haber certificado los resultados. 15 de julio: Declaración de Voto: El secretario de estado debe verificar el resultado oficial final de la elección y publicarlo en línea.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.