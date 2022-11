Día de elecciones lluvioso: clima húmedo podría afectar participación electoral, dicen expertos

Los residentes del área de Los Ángeles que planean votar este martes tendrán que soportar las condiciones de lluvia que se esperan que podrían afectar la participación de los votantes, según los expertos políticos locales.

Se espera que el sur de California experimente lluvias constantes durante todo el martes, con al menos una pulgada de lluvia esperada en algunas áreas. Aunque todos tienen la opción de enviar las boletas por correo, eso aún requiere cruzar la puerta para dejar las boletas en los buzones o centros de votación.

Los votantes inspirados votarán pase lo que pase, pero el clima húmedo podría impedir que algunas personas participen en las elecciones, según Mindy Romero, directora del Centro para la Democracia Inclusiva de la USC.

Eso podría aplicarse a las personas que no están entusiasmadas con un candidato en particular y sienten que podrían estar votando por el “menor de dos candidatos no muy buenos”, dijo Romero a City News Service.

“Por lo tanto, no va a ser necesariamente muy negativo que no participes", dijo Romero.

Fernando Guerra, profesor de ciencias políticas en la Universidad Loyola Marymount, dijo a CNS que, según su experiencia con los datos de participación electoral, “mucha gente dice que quiere votar y que va a votar pero no vota”.

“Definitivamente, el clima disminuirá la participación el día de las elecciones”, dijo Guerra.

“Estás esperando para salir y está lloviendo. Y dices, 'Oye, todavía lo voy a hacer, pero voy a esperar un poco'. Y luego te distraes y vuelves a mirar por la ventana y otra vez está lloviendo.

Y dices: 'Esperaré un poco más'. Antes de que te des cuenta, son más de las ocho en punto”.

Guerra estimó que se esperaba que el 15% de los votantes emitieran sus votos el día de las elecciones en persona, lo que podría marcar la diferencia en una contienda reñida como la elección de alcalde de Los Ángeles, donde las encuestas que se acercaban al martes indicaban una contienda más reñida entre la representante Karen Bass y el inversionista Rick Caruso.

Bass tenía una ventaja de dos dígitos hace apenas un mes entre los votantes probables, pero Caruso cerró la brecha a cuatro puntos porcentuales a fines de octubre, según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley.

“Lo que me preocupa es que está lloviendo”, dijo Bass en un Instagram Live con la actriz Rosario Dawson el lunes. “Como no nos gusta la lluvia, tengo que asegurarme de que la gente vote. No podemos perder esta elección por la lluvia. Eso sería una locura”.

Pero puede ser la campaña de Caruso la que enfrente más desafíos con el clima húmedo, según los expertos. Caruso ha ganado adeptos entre los votantes indecisos, indicó la encuesta IGS de UC Berkeley, ya que ha incrementado el sondeo de vecindarios.

“Él necesita hacer un verdadero impulso en persona entre los votantes”, dijo Romero, y agregó que para que Caruso gane, necesita que la participación electoral supere lo que indican las encuestas.

La participación electoral en las primarias de junio fue del 28%.

El voto presencial también tiende a favorecer al candidato más conservador, según los expertos.

“Es demócrata”, dijo Romero. “Pero entendemos que si usted es republicano, es mucho más probable que vote por Caruso que por Bass”.

El lunes por la tarde, Caruso publicó fotos de sí mismo con sus seguidores en Twitter.

“¡Llueva o truene, nuestra gira en autobús de Soluciones para el Cambio comienza su último día!”, escribió, en parte. “¡Ahora, depositemos esas papeletas!”