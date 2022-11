Terminan las elecciones pero estas contiendas aún quedan por definirse en el sur de California

El día de las elecciones llegó y se fue en el sur de California: las urnas cerraron hace mucho tiempo, los mapas se vuelven rojos y azules, y los candidatos de izquierda y derecha están dando discursos.

Algunos candidatos declararon la victoria el martes por la noche, como el gobernador de California, Gavin Newsom, quien fácilmente logró la victoria en su candidatura para otro mandato como gobernador. Pero otras contiendas todavía están demasiado cerradas para definirse.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Estos son los resultados para el miércoles en la mañana.

Alcalde de Los Ángeles

La contienda entre Karen Bass y Rick Caruso, para determinar quién será el próximo alcalde de Los Ángeles, aún está demasiado reñida.

Caruso tomó una ligera ventaja el miércoles por la mañana en lo que respecta a la cantidad de boletas contadas, pero con solo el 38% de los distritos electorales informados y solo una diferencia del 2% entre los dos candidatos, los resultados de la carrera aún están en el aire.

Los resultados aparecerán a continuación a medida que se cuentan los votos.

Quien tenga éxito ocupará el lugar del alcalde Eric Garcetti, quien fue elegido como embajador en la India por el presidente Joe Biden.

Ambos candidatos dieron discursos la noche de las elecciones, agradeciendo a sus seguidores por sus votos y recordando a todos que tomaría tiempo antes de que alguien fuera declarado ganador.

"Va a ser una noche larga y podría tomar algunos días", dijo Bass en su discurso. "Pero cuando ganemos, tenemos que empezar de nuevo... Continuaremos la lucha por los trabajadores de nuestra ciudad".

"Todavía no sabemos el resultado, pero estoy feliz de decir que estamos comenzando con fuerza", dijo Caruso en su discurso. "Vengo aquí esta noche con verdadera anticipación y entusiasmo por lo que está por venir y lo que podemos hacer juntos".

Haga clic aquí para obtener más información y los últimos resultados de la contienda por la alcaldía de Los Ángeles.

La contienda para la alcaldía se encuentra un poco cerrada entre ambos candidatos.

Alguacil del condado de Los Ángeles

La acalorada batalla por el próximo alguacil del condado de Los Ángeles continúa hasta el miércoles, ya que Alex Villanueva busca reclamar un segundo mandato y el exjefe de policía de Long Beach, Robert Luna, espera llevar a cabo la rara hazaña de destituir a un alguacil titular.

Villanueva iba detrás de Luna en las encuestas en los días previos a las elecciones, y con el 41% de los precintos informando el miércoles por la mañana, Luna tenía una ventaja de 14 puntos.

Los resultados aparecerán a continuación a medida que se cuentan los votos.

La victoria de Villanueva hace cuatro años llegó con un fuerte respaldo de grupos comunitarios reformistas y demócratas. Pero en los últimos cuatro años, el apoyo de Villanueva entre esos grupos se ha desvanecido, ya que se enfrentó repetidamente con la Junta de Supervisores, dominada por los demócratas, por cuestiones de financiación y políticas.

También desafió repetidamente las citaciones para comparecer ante la Comisión de Supervisión Civil y se negó a hacer cumplir el mandato de vacunación COVID-19 del condado entre sus diputados y empleados del departamento.

En la enérgica campaña, Luna atacó al titular por su tórrida relación con la Junta de Supervisores del condado y lo acusó de ignorar el tema de las pandillas de diputados dentro del departamento.

Los republicanos no han logrado asegurar ninguna de las dos cámaras del Congreso y varias contiendas siguen sin decidirse. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Haga clic aquí para obtener más información y los últimos resultados en la carrera del alguacil del condado de Los Ángeles.

Resultados en las votaciones por las Propuestas

Se pidió a los californianos que decidieran entre siete propuestas electorales para resolver cuestiones de derechos de aborto, apuestas deportivas, reglas de clínicas de diálisis, ventas de tabaco con sabor y más.

Para el miércoles, a las 7:30 a.m., se habían decidido las siete propuestas. Se proyectó que las Propuesta 29 y 30 fracasarían, mientras que se proyectó que la Propuesta 31 pasaría.

Haga clic aquí para obtener más información y los últimos resultados sobre las propuestas de California.

Propuesta 29: Nuevas reglas para las clínicas de diálisis

La Propuesta 29 es la tercera iniciativa de una clínica de diálisis que llega a la boleta electoral en los últimos cuatro años. Los intentos anteriores de aumentar las restricciones a los centros de diálisis renal fracasaron.

Entonces, ¿de qué se trata esto? La medida de 2022 requeriría que las clínicas tengan un médico, una enfermera practicante o un asistente médico en el lugar durante las horas de tratamiento.

Las compañías de clínicas de diálisis dicen que eso aumentaría la carga financiera debido a la cantidad de médicos requeridos en cada clínica porque la mayoría está abierta la mayor parte del día. Los partidarios de la medida, por otro lado, dicen que los pacientes necesitan más atención durante la visita regular. Las tres medidas de las clínicas de diálisis han sido respaldadas por sindicatos que representan a los trabajadores de la salud.

A partir del miércoles por la mañana, con el informe del 41 % de los distritos electorales, parecía probable que la medida fracasara: el 70 % de los votantes dijo "No" a la Proposición 29, lo que significa que no se exigiría que las clínicas de diálisis tengan un médico, un enfermero practicante o un asistente médico. en el sitio durante todas las horas de tratamiento del paciente.

La Propuesta 29 es la tercera iniciativa de una clínica de diálisis que llega a la boleta electoral en los últimos cuatro años.

Propuesta 30: Impuesto a los millonarios para vehículos eléctricos

Los californianos que ganen más de $2 millones por año enfrentarían un aumento del impuesto sobre la renta personal de 1.75 por ciento por año bajo esta medida que tiene divididos a los demócratas.

Los dólares de los impuestos ayudarían a financiar programas climáticos, creando una nueva fuente de ingresos para el subsidio de vehículos de cero emisiones. Alrededor del 80 por ciento del dinero establecería reembolsos para compradores de vehículos de cero emisiones y para construir estaciones de carga. Una porción más pequeña del dinero de los impuestos se usaría para ayudar a contratar y capacitar a los bomberos.

El gobernador Gavin Newsom se opone a la Propuesta 30, calificándola de obsequio para la empresa de viajes compartidos y principal financiador Lyft. Las empresas de viajes compartidos deben garantizar que todos sus viajes en automóvil sean de cero emisiones para 2030. Los partidarios incluyen el Partido Demócrata de California y muchos grupos ambientalistas, que afirman que California necesita más dinero para acelerar la transición a los automóviles eléctricos y reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta.

A partir del miércoles por la mañana, con el 41 % de los distritos electorales informando, la medida parecía destinada a fallar por poco: el 59 % de los votantes dijo "No" a la Proposición 30, lo que significa que no se realizarían cambios en los impuestos sobre los ingresos personales por encima de los $2 millones anuales.

Los californianos que ganen más de $2 millones por año enfrentarían un aumento del impuesto sobre la renta personal de 1.75 por ciento por año bajo esta medida.

Propuesta 31: Mantener la prohibición del tabaco saborizado

Un voto de 'Sí' a la Proposición 31 confirma una ley estancada de 2020 que prohíbe la venta de algunos productos de tabaco con sabor. Un voto de 'No' lo anula.

Esa ley de 2020 no ha entrado en vigencia porque la Proposición 31 calificó para la boleta electoral de California. Si se confirma la ley, California se convertiría en el segundo estado en promulgar dicha legislación junto con Massachusetts. Los Ángeles, San Diego y otras ciudades ya tienen prohibiciones.

Los partidarios de la prohibición incluyen médicos, defensores del bienestar infantil y el Partido Demócrata del estado, mientras que los gigantes del tabaco, incluido R.J. Reynolds Tobacco Co. y Philip Morris USA, gastaron $20 millones en una campaña que reunió suficientes firmas para la medida electoral. El Partido Republicano de California también apoya la derogación de la ley, diciendo que sería una pérdida de ingresos fiscales.

Con el 41% de los distritos electorales informando el miércoles por la mañana, la propuesta parecía tener éxito. El 62 % de los votantes dijo "Sí" a la Proposición 31, lo que significaría que las tiendas en persona y las máquinas expendedoras no podrían vender la mayoría de los productos de tabaco con sabor y potenciadores del sabor de los productos de tabaco.

Un voto de ‘Sí’ a la Proposición 31 confirma una ley de 2020 que prohíbe la venta de algunos productos de tabaco con sabor. Un voto de ‘No’ lo anula.

Decisión 2022: haga clic aquí para ver los resultados completos de las elecciones en el sur de California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.