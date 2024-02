¿Quién ganó el debate final del Senado de California? Esto es lo que dicen algunos californianos

Cuatro principales contendientes al Senado de los Estados Unidos por California expusieron sus argumentos durante el debate final en Universal Studios antes de las elecciones primarias, los votantes de todo el Estado Dorado compartieron sus opiniones en las redes sociales, NBCLA.com y Telemundo 52.

Si bien el veterano congresista Adam Schiff fue aplaudido por su experiencia entre los comentaristas de tendencia demócrata, otros expresaron un fuerte apoyo a Steve Garvey por ser el único candidato republicano.

“Él es la única persona que se preocupa por toda la gente de California”, dijo Linda Phelan de Bonita sobre Garvey. “No usó una retórica elegante y no se volvió demasiado testarudo, pero se preocupa por el californiano promedio”.

Laura Pisano de Mission Viejo también dijo que pensaba que la ex estrella de los Dodgers ganó el debate.

“Parecía estar más en contacto con lo que la gente quiere: una frontera segura y una postura más dura contra el crimen”.

Entre los tres candidatos demócratas, Schiff parecía haber ganado puntos entre algunos votantes después de utilizar sus habilidades para exponer su caso como exfiscal.

“[Schiff dio] respuestas claras y concisas”, dijo Louis de West Hollywood, quien agregó que la “confianza y habilidad” de Schiff fueron evidentes durante el debate.

Un votante también mencionó su experiencia personal con Schiff al explicar su apoyo al congresista de Burbank.

“Mi hijo luchó en Irak y, a su regreso, el VA lo ignoró hasta que intervino el representante Schiff y recibió la atención que necesitaba”, dijo Al Bonadies de West Hollywood. “Ayudó a un elector común y corriente sin vínculos previos con él. Schiff haría lo mismo como senador”.

Mientras tanto, Porter pareció haber impresionado a sus seguidores con sus respuestas directas a las preguntas, especialmente cuando se trata de su promesa de rechazar las donaciones de campaña de las grandes corporaciones.

“Ella dejó en claro que había tomado la decisión de no aceptar dinero del PAC”, dijo Carlos Pérez de Los Ángeles. “Aunque siento que es casi imposible maniobrar en Washington sin ninguna influencia, creo que ella es la candidata más honesta que existe”.

El Dr. Fernando Guerra, colaborador político de la estación hermana NBC4 y profesor de ciencias políticas en la Universidad Loyola Marymount, dijo que el debate final antes del Súper Martes les dio a los cuatro candidatos la oportunidad de dar lo mejor de sí.

“Adam Schiff tenía que entrar en este debate y no hacer daño. Y se salió con la suya. Y creo que Katie Porter se distinguió como la candidata más progresista. Barbara Lee también se distinguió por su experiencia y perspectiva de vida”.

Guerra agregó que Garvey puede haber solidificado sus posibilidades de llegar a las elecciones generales.

“Necesita obtener alrededor del 70% de los votos de la República para poder llegar a la segunda vuelta. No tiene por qué ofender esa base. Y él no hizo eso”.

