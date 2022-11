Bass o Caruso: ¿Quién será el próximo alcalde de Los Ángeles?

El día de las elecciones ya llegó a Los Ángeles, al igual que la decisión de quién liderará la ciudad de Los Ángeles: la política de larga data Karen Bass o el multimillonario Rick Caruso, quienes han estado empatados estadísticamente.

Los angelinos debían decidir el martes quién lideraría la ciudad: un político de mucho tiempo con poderosos partidarios políticos o un multimillonario con un respaldo de celebridades igualmente impresionante.

Rick Caruso y su rival Karen Bass estaban empatados estadísticamente en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles después de que Caruso invirtiera casi $100 millones para financiar su campaña.

Bass había captado el 45% de los votantes probables y Caruso obtuvo el 41% en una encuesta reciente del diario LA Times y el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley.

Quien tenga éxito ocupará el lugar del alcalde Eric Garcetti, quien fue elegido como embajador en la India por el presidente Joe Biden.

La elección se produce semanas después de que el Ayuntamiento de Los Ángeles se conmocionara por la filtración de un audio grabado durante una discusión sobre la redistribución de distritos de la ciudad. El entonces presidente Nury Martínez, quien desde entonces renunció, Kevin de León y Gil Cedillo tuvieron una conversación que incluyó insultos racistas refiriéndose al hijo negro adoptivo de 2 años del concejal Mike Bonin.

Karen Bass y Rick Caruso se enfrentan en el debate final en busca de ser el próximo alcalde de Los Ángeles. El debate se vio por Telemundo 52 y NBCLA el martes, 11 de octubre de 2022.

Bass ha sido congresista demócrata desde 2011. Creció en el área de Venice/Fairfax de Los Ángeles.

En la década de 1990, ayudó a reunir a un grupo de organizadores comunitarios afroamericanos y latinos para fundar Community Coalition, o CoCo, para ayudar a "transformar las condiciones sociales y económicas en el sur de Los Ángeles".

En 2008, se convirtió en la primera mujer negra en los EEUU en servir como presidenta de un cuerpo legislativo estatal como la 67.ª oradora de la Asamblea del Estado de California.

Bass ha sido respaldada por el expresidente Barack Obama, la vicepresidenta Kamala Harris, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y la senadora Elizabeth Warren.

Celebridades como Danny Trejo, Alyssa Milano, John Legend, América Ferrera, Jane Fonda, Rosario Dawson, Ken Jeong, Dulé Hill y J.J. Abrams han respaldado a Bass en su carrera por la alcaldía.

Caruso también cuenta con grandes seguidores.

Elon Musk apoyó a Caruso en junio, mucho antes de la compra y el caos que rodeaba a Twitter días antes de las elecciones.

Snoop Dogg, Kim Kardashian, Katy Perry y Gwyneth Paltrow han respaldado a Caruso.

Caruso, un fundador multimillonario de una empresa de bienes raíces, es el presidente del consejo de Administración de la Universidad del Sur de California.

Es el ex presidente de la Comisión de Policía de Los Ángeles y miembro de la Junta de Comisionados de Agua y Energía. A la edad de 26 años en 1985, el entonces alcalde Tom Bradley nombró a Caruso comisionado del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Fue el comisario más joven en la historia de la ciudad. Caruso fue anteriormente republicano y no partidista antes de decidir postularse como alcalde demócrata de Los Ángeles.

Bass y Caruso están de acuerdo en que Los Ángeles está en crisis por la falta de vivienda, y aunque ambos dicen que declararían el estado de emergencia, tienen ideas diferentes sobre cómo abordar el problema.

Bass dice que se centrará en la construcción de viviendas permanentes y en abordar por qué perdieron su vivienda, para empezar.

La alcaldía de Los Ángeles aún no cuenta con nuevo alcalde, al igual que la contienda por el cargo de alguacil en el condado de Los Ángeles.

Caruso dice que creará 30,000 camas en los primeros 30 días, el doble de lo que prometió Bass, pero Caruso dice que serán estructuras temporales.

Bass dice que también se asociará estrechamente con el condado de Los Ángeles para agregar capacidad a los sistemas de salud mental y abuso de sustancias.

