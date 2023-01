Cronología de la tormenta en el sur de California: ¿Cuándo será la lluvia más intensa?

Lo que debes saber Una fuerte tormenta invernal trae lluvia con posibilidad de aguaceros e inundaciones.

La lluvia aumentó el miércoles por la noche y continuó empapando el sur de California durante la noche.

El gobernador Gavin Newsom proclamó el estado de emergencia en todo California debido al clima severo

Una poderosa tormenta de invierno que trajo fuertes lluvias durante la noche continuará azotando el sur de California con fuertes aguaceros que podrían inundar las carreteras y desencadenar flujos de escombros en las áreas quemadas por los incendios forestales de la región.

Bolsas de lluvia moderada se desarrollaron el miércoles y continuaron durante todo el día. Pero eso fue solo un precursor de la intensidad máxima de la tormenta.

La tormenta golpeó durante la noche y hasta el jueves por la mañana, cuando los conductores se encuentran con carreteras inundadas durante el viaje de la mañana.

Fuertes vientos con el potencial de derribar árboles y ramas grandes acompañarán a la lluvia. Los cortes de energía y los flujos de escombros debido a las inundaciones también son posibles a medida que se intensifica la tormenta.

Subrayando la gravedad de la tormenta de la costa oeste, el gobernador Gavin Newsom proclamó el estado de emergencia en todo California. La declaración refuerza los esfuerzos de respuesta de emergencia y autoriza la movilización de la Guardia Nacional de California para la respuesta a desastres.

Esto es lo que debe saber sobre la tormenta, las alertas meteorológicas, las condiciones de viaje y más.

¿Cuándo llegará la lluvia más intensa al sur de California?

La lluvia más fuerte será durante la noche hasta el jueves por la mañana después de las lluvias dispersas el miércoles.

Las precipitaciones oscilarán entre una décima parte y un cuarto de pulgada por hora en algunas áreas el miércoles temprano. La lluvia aumentará constantemente, con aguaceros que continuarán hasta el jueves y alcanzarán una pulgada por hora en algunos lugares.

Se espera que la intensidad máxima de la tormenta produzca la lluvia más intensa el jueves por la mañana. Podrían caer de 2 a 4 pulgadas de lluvia en la mayor parte del área, y algunas áreas montañosas recibirían de 4 a 8 pulgadas.

Los aguaceros podrían provocar inundaciones repentinas y flujos de escombros.

En el Valle de San Gabriel, se instalaron rieles K en las calles de un vecindario al pie de una colina en Duarte, donde la tormenta aumenta el riesgo de destructivos flujos de lodo y escombros.

Vigilancia de inundaciones y otros avisos meteorológicos

Una vigilancia de inundación estará vigente desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la tarde para la mayor parte de la región. Esa es solo una de las alertas meteorológicas que debe conocer.

En el condado de Santa Bárbara, se emitió una orden de evacuación para las personas que residen en el área de las quemas por los incendios Alisal, Thomas y Cave.

En el Condado de Orange, la alerta de inundaciones estará vigente desde el jueves por la mañana hasta el jueves por la tarde.

Un aviso de alto oleaje estará vigente desde el jueves, a las 6 a.m., hasta el viernes, a las 10 a.m.

Una advertencia de tormenta de invierno estará vigente desde el mediodía del miércoles hasta el viernes, a las 3 a.m., para las montañas del condado de Los Ángeles, incluídas las ciudades de Acton y Mount Wilson.

Un aviso de viento estará vigente en el condado de Orange el jueves, desde las 2 a.m., hasta las 4 p.m., con vientos de 15 a 25 mph posibles, incluidas ráfagas de hasta 40 mph

Se podrían emitir alertas de viento en las montañas y desiertos del condado de Los Ángeles.

Había un aviso de viento para los valles de los condados de San Bernardino y Riverside.

Fuertes tormentas azotarán la región esta semana, alzando el riesgo de daño por inundaciones. Dado la posibilidad daño estructural a su hogar, es importante saber lo que cubre su póliza de aseguranza.

Advertencia de viaje antes de la tormenta de California

Caltrans advirtió a los conductores en todo el estado que se mantuvieran alejados de las carreteras si era posible durante la tormenta.

"Los distritos de Caltrans en todo el estado se están coordinando con los funcionarios locales y estatales para ayudar con este último sistema de tormentas. NO SE RECOMIENDA VIAJAR", tuiteó la agencia el martes.

Caltrans también despejó una sección de Angeles Crest Highway en el Bosque Nacional Ángeles debajo de la ruta estatal 39, pero se aconsejó a los conductores que verificaran los requisitos de la cadena.

La ciudad de Duarte se declaró en alerta amarilla por tres días consecutivos, especialmente las casas que se encuentran al pie de las montañas de San Gabriel, como en el caso de Mel Canyon Road.

Inicialmente, se esperaban fuertes nevadas por encima de los 6,000 pies, pero los niveles caerán el jueves, lo que podría afectar algunas de las carreteras más altas en las montañas, como las carreteras Angeles Crest y Big Pines en el condado de Los Ángeles.

La amenaza de tormenta también condujo al cierre planificado de Laurel Canyon Boulevard. El Departamento de Transporte de Los Ángeles anunció que la vía en esa área estará cerrada entre Hollywood Boulevard y Mulholland Drive, el miércoles, desde las 8 a. m. hasta el mediodía.

"Habrá muchos problemas potenciales asociados con este sistema de tormentas, incluidas inundaciones urbanas y de pequeños arroyos, rocas y escombros en las carreteras, árboles caídos y numerosos cortes de energía, y flujos de lodo y escombros de las áreas quemadas recientemente", dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

¿Cuándo se alejará la tormenta?

Las precipitaciones disminuirán el jueves por la noche y hasta el viernes.

Es posible que llueva más durante el fin de semana, pero nada que iguale la severidad de las condiciones del jueves. Más lluvia estaba en el pronóstico a principios de la próxima semana, con la posibilidad de lluvias de domingo a martes.

Las temperaturas permanecerán alrededor de seis grados más bajas de lo normal durante el fin de semana.

Inundaciones en el norte de California

Pero poderosas tormentas consecutivas han dejado a muchos californianos preparándose para lo peor.

En la víspera de Año Nuevo, gran parte del estado quedó empapado por fuertes lluvias que causaron inundaciones que mataron a una persona y dañaron un sistema de diques en el condado de Sacramento.

En San Francisco, los equipos se apresuraron a limpiar la basura, las hojas y el sedimento que obstruyeron algunos de los 25,000 desagües pluviales de la ciudad durante el aguacero del sábado antes de que llegue la próxima tormenta esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 6 pulgadas de lluvia en San Francisco con vientos de hasta 30 mph con ráfagas de 60 mph.

El alcalde London Breed dijo que es posible que los trabajadores de la ciudad no tengan suficiente tiempo para limpiar todos los desagües pluviales antes del miércoles y pidió al público que se prepare con sacos de arena para evitar inundaciones, evitar viajes innecesarios y solo llamar al 911 en una emergencia de vida o muerte.

Los funcionarios de la ciudad habían distribuido 8.500 sacos de arena hasta el martes y pidieron a los residentes que solo los obtuvieran si habían sufrido inundaciones en el pasado. Tink Troy, que vive en el sur de San Francisco, recogió algunos sacos de arena del departamento de obras públicas de la ciudad el martes.

Actualización sobre la sequía en California

Casi el 98 por ciento del estado continuaba en sequía a fines de diciembre. Más del 80 por ciento del estado estaba en sequía severa, la tercera categoría más severa en el informe semanal Drought Monitor.

Una franja del Valle Central agrícola al norte de Los Ángeles continuaba en estado de sequía excepcional, la categoría más severa. La sequía extrema se extendió desde el norte del condado de Los Ángeles a través de la parte central del estado hasta la frontera con Oregón.

California ha pasado la mayor parte de los últimos 15 años en condiciones de sequía. La sequía actual de tres años incluyó uno de los inviernos tardíos más secos registrados.

Residentes en el Valle Central aseguran que a veces no tienen agua ya que dependen de pozos comunitarios.

La temporada de lluvias normal del estado se extiende desde fines del otoño hasta fines del invierno, pero las precipitaciones pésimas dejaron alrededor del 95 por ciento de California en una severa sequía a principios de la primavera. Para septiembre, casi toda California estaba en sequía.

Gran parte del agua de California proviene del derretimiento de la nieve en las montañas de Sierra Nevada. En un escenario ideal, las tormentas cubren las montañas con nieve durante el invierno, formando el embalse natural. Esa nieve luego se derrite a fines de la primavera y principios del verano, reponiendo el sistema de agua del estado.

California registró sus primeros tres meses más secos del año registrados para comenzar 2022. El tramo seco siguió a un diciembre prometedor cuando las tormentas empaparon partes del estado y trajeron nieve a las montañas de Sierra Nevada.

Pero las tormentas de finales de otoño trajeron motivos para el optimismo. El nivel de la capa de nieve en todo el estado de California estaba más del 200 por ciento por encima de lo normal a mediados de diciembre después de que las poderosas tormentas de diciembre cubrieran de nieve las montañas de Sierra Nevada.

En diciembre de 2021, la capa de nieve en todo el estado estaba en un pésimo 22 por ciento de lo normal.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.