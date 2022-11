Funcionarios de salud advierten sobre temperaturas bajo cero para esta semana

Funcionarios de salud pública emitieron una alerta de clima frío para partes del condado de Los Ángeles, donde se espera que las temperaturas durante la noche bajen por debajo del punto de congelación durante la semana.

La alerta está vigente de lunes a jueves en Lancaster, martes y miércoles en el Valle de Santa Clarita y de lunes a viernes en Mount Wilson.

“Los niños, los ancianos y las personas con discapacidades o necesidades médicas especiales son especialmente vulnerables durante el clima frío”, dijo el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles.

“Se deben tomar precauciones adicionales para asegurarse de que no se enfríen demasiado cuando están afuera. Hay lugares donde las personas pueden ir para mantenerse calientes, como refugios u otras instalaciones públicas. También queremos recordarle a la gente que no use estufas, parrillas y hornos para calentar sus hogares debido al riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono”.

Las autoridades también instaron a los residentes a controlar y ayudar con frecuencia a familiares, amigos y vecinos con movilidad limitada y acceso limitado a la calefacción, como personas mayores y personas enfermas, y a evitar dejar mascotas al aire libre durante la noche.

La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) tiene un Programa de Refugio de Invierno disponible para aquellos que necesitan refugio. Las ubicaciones y la información de transporte están en línea, haciendo clic aquí o a través de la línea de información del condado de Los Ángeles, llamando al 211.

Ráfagas de viento en la región

Una advertencia de viento está vigente para partes del condado de Los Ángeles a partir del lunes, a las 3 p.m., hasta el martes al mediodía.

Se esperan vientos del suroeste de 20 a 30 mph con ráfagas de hasta 45 mph en las montañas del condado de Los Ángeles, Mount Pinos, Acton y Mount Wilson. Los vientos cambiarán al noroeste y aumentarán de 25 a 35 mph con ráfagas de hasta 55 mph el lunes por la noche.

Se espera que los vientos del oeste estén entre 20 y 30 mph con ráfagas de hasta 45 mph en el Valle del Antílope, Lancaster y Palmdale, lo que provocó una advertencia de viento para el lunes, desde las 10 a.m. hasta la medianoche.

Los vientos racheados y la visibilidad reducida debido al polvo pueden dificultar la conducción. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) señala que los viajes pueden verse afectados en la autopista 14 y la autopista 138, especialmente cerca de las colinas.

Poca probabilidad de lluvias en el Inland Empire

El clima frío llegará este lunes al condado de Riverside con una ligera probabilidad de lluvia más adelante en la semana, según el NWS.

Se espera que las temperaturas del lunes lleguen a mediados de los 60 grados y desciendan por debajo de los 40 grados por la noche en algunas áreas del condado.

Durante el resto de la semana, las temperaturas permanecerán por encima de los 50 y 60 grados durante el día y caerán a los 30 y 40 grados durante la noche.

Una advertencia de viento estará vigente el lunes, desde el mediodía hasta las 8 p.m., para las áreas montañosas del condado de Riverside, Indio, Palm Springs, Cathedral CIty, Palm Desert, La Quinta, Coachella y Borrego Springs.

Se esperan vientos del oeste de 25 a 35 mph con ráfagas de hasta 60 mph con los vientos más fuertes a lo largo de las laderas desérticas de las montañas y en áreas desérticas adyacentes y el norte del Valle de Coachella.

El jueves por la noche trae una pequeña posibilidad de lluvias para el centro de Riverside, Hemet y Temecula que durarán hasta el sábado, según el NWS. Palm Springs y Coachella verán la posibilidad de lluvias el jueves por la noche, el viernes y el sábado.