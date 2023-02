Árbol derribado por fuertes vientos aplasta varios autos en el oeste de Los Ángeles

Al menos tres autos en un vecindario del oeste de Los Ángeles resultaron dañados por un gran árbol que fue arrancado de raíz por los fuertes vientos de la noche del lunes en el sur de California.

El árbol cayó alrededor de la 1:30 a.m., derribando cables de servicios públicos en la Avenida Sardis, entre la Avenida Bentley y el Bulevar Sepulveda. Al menos tres vehículos sufrieron daños significativos, incluidos parabrisas destrozados y techos aplastados.

Los fuertes vientos también derribaron árboles en Santa Mónica, el vecindario de Westlake, Porter Ranch y otros lugares el domingo por la noche y la madrugada del lunes.

Daño varios autos y tendidos de cable eléctrico.

Las ráfagas más fuertes el lunes por la mañana se reportaron en el Valle de San Fernando y las montañas de los condados de Los Ángeles y Ventura.

Se reportaron vientos ligeros el lunes temprano en el Inland Empire, pero las ráfagas aumentarán alrededor del mediodía.

Un aviso de clima invernal está vigente hasta las 10 a.m. para las laderas norte de las montañas en ambos condados. Se esperan al menos 1 pulgada de nieve y hielo en la carretera 5 cerca de Grapevine. Viajar podría ser muy difícil, con posibles retrasos y cierres de carreteras.

Se emitió una declaración de peligros en la playa desde el domingo por la noche hasta el lunes por la noche para las playas que dan al oeste de la costa del condado de Los Ángeles.

