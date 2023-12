En video: ola gigante choca contra la costa de Ventura y sorprende a un grupo de personas

Ocho personas fueron hospitalizadas después que una ola gigante se estrelló contra la costa de Ventura el jueves por la mañana durante un día de fuerte oleaje en la costa del sur de California.

La poderosa ola golpeó la playa al final de la Avenida Seward durante la marea alta. El video mostró a personas dispersándose mientras el agua sumergía parcialmente una camioneta en la playa.

Colin Hoag estaba corriendo por la mañana en la playa cuando vio desarrollarse la aterradora escena mientras la ola avanzaba hacia la orilla.

“Lo primero que pensé fue salir del camino”, dijo Hoag. “Esta es la Madre Naturaleza. No puedes detenerla. Ella atravesará cualquier cosa.

“Fue horrible. Todo el mundo gritaba. Era como una película de terror”.

En ese momento estaban vigentes advertencias de oleaje intenso e inundaciones costeras para las playas del condado de Ventura. Las playas de todo el condado y el muelle de Ventura fueron cerradas debido a las peligrosas condiciones del oleaje.

"Por su seguridad, evite el área cerca del océano, ya que puede ser bastante peligroso", dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura en una publicación en X.

El oleaje provocó inundaciones en calles del vecindario costero. La fuerza de la ola rompió las ventanas de un hotel cercano.

Las ocho personas que fueron hospitalizadas sufrieron heridas leves.

Las olas alcanzaron cerca de 20 pies en algunos lugares. Es posible que durante el fin de semana se produzcan olas de 10 a 15 pies de altura con conjuntos locales de hasta 20 pies.

