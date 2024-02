Tormenta en el sur de California genera lluvias constantes: lo que se espera para este lunes

Lo que debes saber Se emitieron varios avisos y órdenes de evacuación en condados del sur de California.

Habrá poco alivio para las inclemencias del tiempo ya que la tormenta de lento avance continuará arrojando generosas cantidades de lluvia hasta el lunes.

Habrá poco alivio para las inclemencias del tiempo ya que la tormenta de lento avance continuará arrojando generosas cantidades de lluvia hasta el lunes. En elevaciones de 6,500 pies o más pueden acumularse de 2 a 4 pies de nieve en las montañas.

No se aconseja a los viajeros ir a las montañas debido a la baja visibilidad y las condiciones peligrosas.

Una tormenta de movimiento lento que trajo horas de lluvia constante en todo el sur de California provocará un viaje húmedo por la mañana el lunes, ya que la lluvia generalizada empapará la región de Los Ángeles durante gran parte del día.

La tormenta invernal ya ha provocado lluvias importantes en la región y aún no ha terminado. Las inclemencias del tiempo seguirán azotando el sur de California con fuertes lluvias y nieve en las montañas a gran altura. La mayor parte de la región estaba bajo advertencias y vigilancia de inundaciones a primera hora del lunes.

Se prevé que el viaje del lunes sea desafiante, con inundaciones localizadas, árboles caídos y la posibilidad de caídas de líneas eléctricas. Se insta a los conductores a extremar las precauciones en la carretera y tomarse su tiempo para llegar a su destino.

Se espera que esta tormenta de varios días traiga esa cantidad y posiblemente más en un período de 24 a 48 horas y rivalice con algunos de los totales de lluvia más altos del año pasado, incluidas las casi 3 pulgadas de lluvia producidas en dos días por los remanentes de tormenta tropical Hillary en agosto.

La importante amenaza de lluvias provocó que se emitieran avisos de evacuación en algunas zonas propensas a inundaciones y deslizamientos. Entre ellos se incluía el área del Cañón La Tuna en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles.

La oficina del gobernador Gavin Newsom emitió un estado de emergencia para los condados del sur de California en el camino de la tormenta.

Si bien la tormenta se toma su tiempo en pasar por el sur de California, el cronograma del pronóstico es el siguiente:

6 a.m.: todavía está muy extendido en la mayor parte del sur de California, pero probablemente esté despejado alrededor de Oxnard para tomar un descanso.

10 a. m.: se despeja un poco por encima de Malibú para un descanso y permanece generalizado en toda la región

2 p.m. – La lluvia comenzará a regresar a Oxnard y Malibú a medida que empape todo el este y el sur de esas áreas.

6 p.m. – generalizado con una posible pausa alrededor de Santa Clarita antes de regresar alrededor de las 7 p.m.

Es posible que caigan lluvias importantes en las montañas y es probable que esas lluvias lleguen a la cuenca.

La mayoría de las áreas del sur de California pueden esperar entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, mientras que las estribaciones y las montañas de baja elevación pueden enfrentar entre 6 y 12 pulgadas.

Las elevaciones montañosas de 6,500 pies pueden recibir de 2 a 4 pies de nieve. La visibilidad se reducirá en estas elevaciones, por lo que se recomienda a los viajeros que no vayan a estas zonas.

Cómo prepararse para la lluvia

Estos son algunos consejos sobre cómo prepararse para la tormenta:

Cambie los planes de viaje para evitar carreteras peligrosas

Llenar y colocar sacos de arena en zonas vulnerables.

Saque los automóviles estacionados de áreas bajas y propensas a inundaciones

Cargue baterías y teléfonos en caso de cortes de energía

Asegure cualquier objeto suelto afuera

Cambiar planes que involucran navegación en aguas abiertas

Obtenga suministros adicionales y gasolina en las montañas; los residentes podrían quedarse varados durante días

Recursos para residentes sin vivienda

Aquellos que no tienen vivienda pueden dirigirse a varios refugios de invierno que se han abierto en Los Ángeles. Quienes necesiten transporte a los refugios pueden llamar al 211 para recibir ayuda.

Las siguientes ubicaciones están abiertas para residentes sin hogar:

Centro para personas mayores de Mid Valley - 8825 Kester Ave., Panorama City, California 91402

Centro para personas mayores de Lincoln Heights - 2323 Workman St., Los Ángeles, California 90031

Centro de actividades deportivas del sur de Los Ángeles - 7020 S. Figueroa St., Los Ángeles, California 90003

Centro recreativo Oakwood - 767 California Ave., Venice, California 90291

Los funcionarios de seguridad instaron a los residentes sin vivienda a mantenerse alejados de los lechos de los ríos, ya que se esperaba que los niveles del agua aumentaran debido a las lluvias.

Impacto en las escuelas

A pesar de las fuertes lluvias, las escuelas del LAUSD permanecerán abiertas, anunció el domingo el superintendente Alberto Carvalho. Sin embargo, la Academia Preparatoria Vinedale College en Sun Valley, que estaba bajo advertencia de evacuación, cerraría el lunes. Sus estudiantes y personal estaban siendo trasladados a la Escuela Primaria Glenwood.

La Universidad Estatal de California anunció que sus campus en Los Ángeles, Long Beach y Fullerton serán remotos el lunes. CSU Dominguez Hills canceló todas las clases y actividades presenciales para el lunes, dijo en un mensaje de texto enviado a los estudiantes y al personal.

La Universidad Pepperdine anunció que las clases se cancelarían el lunes debido a la tormenta. Las escuelas de posgrado se comunicarían con los estudiantes si sus clases fueran remotas.

Avisos y advertencias de inundaciones en el sur de California

La mayor parte del condado de Los Ángeles está bajo aviso de inundación repentina hasta las 9 a.m.

Se emitió un aviso de inundación repentina para el río Ventura en Foster Park hasta el lunes por la mañana. Los residentes pueden esperar inundaciones en Terro Ranch aguas arriba del puente de Main Street en Ventura.

El domingo entró en vigor una vigilancia por inundación para el interior del condado de Orange y partes de los condados de Riverside y San Bernardino.

