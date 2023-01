“Use el sentido común”: aconsejan precaución a los conductores durante la tormenta

La ronda más reciente de la tormenta de invierno ya está creando condiciones peligrosas para el sur de California.

La lluvia derribó un árbol grande a lo largo de Royal Hills Drive, cerca del Centro Cultural Skirball, en Encino. El LAPD recibió una llamada sobre la caída del árbol, alrededor de las 2:15 a.m.

Estaba bloqueando todos los carriles y creando un peligro para el tráfico.

El agua puede causar que las vía se tornen resbalosas y ocasionar accidentes.

No está claro si la lluvia de la mañana fue la causa, pero las autoridades dicen que demasiada lluvia durante la sequía en curso es especialmente peligrosa para los peatones y los conductores.

“Esté atento a los árboles que se caen estén a punto de caer”, dijo Sean Duryee, el comisionado interino de CHP. “Los árboles representan una amenaza significativa debido a los fuertes vientos y al suelo saturado”.

Duryee dijo que los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) están desplegados en todo el estado para ayudar a los residentes.

Antes de que la tormenta comenzara a azotar el sur de California, el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) cerró Mulholland Drive entre Laurel Canyon Boulevard y Coldwater Canyon Drive el domingo. Se espera que el cierre de la carretera permanezca en su lugar hasta nuevo aviso en previsión de la actividad de la tormenta.

Mientras California permanece en estado de emergencia, los funcionarios, incluida Nancy Ward, directora de la Oficina de Manejo de Emergencias de California, instan a los residentes a usar el “sentido común”.

“Un automóvil puede flotar en 12 pulgadas de agua, por lo que es extremadamente importante que escuche a los alters de emergencia de su condado, que preste atención a las advertencias de las señales de cierre de carreteras”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.