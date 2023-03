Tormentas en el sur de California: cuánto y dónde caerá nieve y lluvia

Lo que debes saber Una tormenta trae lluvias ligeras a moderadas a Los Ángeles durante la noche y durante la mayor parte del viernes.

La nieve caerá en elevaciones más altas sin las condiciones de tormenta de nieve que afectaron a las comunidades de montaña a finales de febrero.

Espere lluvia en todas las comunidades y resorts de montaña, lo que podría combinarse con varios pies de nieve desde la última tormenta para causar problemas.

Una tormenta alimentada por un río atmosférico sobre el Océano Pacífico traerá lluvia y nieve el viernes y posiblemente el fin de semana en el sur de California.

No se han emitido avisos ni advertencias antes de la tormenta, un sistema más cálido que no traerá casi tanta precipitación como la tormenta fría de finales de febrero que provocó una rara advertencia de tormenta de nieve, deslizamientos de tierra, inundaciones y otros problemas relacionados con el clima.

Se espera una lluvia más significativa en el norte de California, donde los residentes todavía están lidiando con las secuelas de las tormentas anteriores.

El próximo sistema extraerá la humedad de un río atmosférico sobre el océano.

Las largas columnas de humedad contribuyeron a algunas de las tormentas más poderosas de California registradas, incluido el sistema que trajo nevadas históricas a las montañas del sur de California y los días de lluvia en otros lugares.

Esto es lo que debe esperar de la tormenta.

Cronologia de la tormenta

El sistema llegará el jueves por la noche al condado de Ventura, probablemente alrededor de las 11 p.m., antes de continuar hacia el condado de Los Ángeles alrededor de la medianoche.

La mayoría de las áreas verán lluvia durante todo el viernes, pero la intensidad variará desde la niebla y la lluvia ligera hasta brevemente duchas moderadas a pesadas.

Esta es la cronología de la tormenta.

Condado de Ventura : desde el jueves, a las 11 p.m., hasta el viernes, a las 10 p.m.

: desde el jueves, a las 11 p.m., hasta el viernes, a las 10 p.m. Condado de Los Ángeles : el viernes, entre las 12 a.m. y las 10 p.m.

: el viernes, entre las 12 a.m. y las 10 p.m. Condado de Orange : El viernes, desde las 2 a.m. hasta las 10 p.m.

: El viernes, desde las 2 a.m. hasta las 10 p.m. Inland Empire: el viernes, desde las 3 a.m. hasta las 11 p.m.

Residentes en el condado de San Bernardino les urgen a las autoridades proveer medicamentos, comida y hasta fórmula para bebé, pues en las comunidades de Lake Arrowhead, Crestline y Running Springs la tormenta de nieve ha provocado el cierre de calles y negocios.

Estos son los totales de lluvia proyectados.

Condado de Ventura : 0.50 a 1.50 pulgadas

: 0.50 a 1.50 pulgadas Condado de Los Ángeles : 0.25 a 0.75 pulgadas

: 0.25 a 0.75 pulgadas Condado de Orange : 0.25 a 0.75 pulgadas

: 0.25 a 0.75 pulgadas Inland Empire : 0.25 a 0.75 pulgadas

: 0.25 a 0.75 pulgadas Montañas del condado de Ventura : 1 a 2 pulgadas de lluvia

: 1 a 2 pulgadas de lluvia Montañas de San Gabriel : 0.25 a 0.50 pulgadas de lluvia

: 0.25 a 0.50 pulgadas de lluvia Montañas de San Bernardino: 0.25 a 0.50 pulgadas de lluvia

Se espera que otra tormenta llegue a la región a principios de la próxima semana.

Las tormentas anteriores impulsadas por los ríos atmosféricos ya han empujado a Los Ángeles más allá de su promedio de lluvia estacional. En todo el estado, las condiciones de sequía más severas se han eliminado.

Niveles de nieve proyectados

A diferencia de la tormenta fría de febrero cuando los niveles de nieve cayeron a elevaciones inusualmente bajas, los niveles de nieve con esta tormenta permanecerán muy por encima de 10,000 pies. Solo unos pocos picos en las montañas de San Bernardino, donde los residentes todavía están cavando de la tormenta de nieve anterior, recibirán nieve.

Espere lluvia en todas las comunidades y resorts de montaña, lo que podría combinarse con varios pies de nieve existentes para causar problemas, incluido el techo colapsado, un mayor peligro de avalancha y una escorrentía pesada.

El techo de un supermercado en Crestline se derrumbó el miércoles por el peso de la nieve que ha acumulado varios pies de altura en las comunidades montañosas del sur de California durante una serie de poderosas tormentas invernales.

Una avalancha el 1 de marzo bloqueó una sección de Mountain Road en Mount Baldy. Mount Baldy Resort tuiteó que las avalanchas fueron reportadas en el área de Movie Slope.

No se informaron lesiones.

Los rápidos flujos de nieve por una montaña matan a más de 150 personas en todo el mundo cada año, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las señales de aviso incluyen:

grietas en la nieve alrededor de los pies o esquís;

una sensación hueca hasta el suelo bajo los pies;

ruidos “sordos” que indican que la nieve se está asentando;

fuertes nevadas o lluvia en un período de 24 horas;

temperaturas rápidamente aumentadas; y patrones en la nieve creado por la fuerza de vientos poderosos.

Esta mañana las autoridades dieron a conocer lo que se está haciendo para ayudar a las familias que siguen atrapadas en la nieve.

En las montañas del condado de San Bernardino, la nieve implacable bloqueó las carreteras y dejaron a algunos residentes varados corriendo en suministros.

La nieve se apiló a los tejados en Lake Arrowhead y otras comunidades. En Crestline, el techo de una tienda de comestibles de propiedad familiar se derrumbó bajo el peso de la nieve.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.