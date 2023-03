Una nueva tormenta llega al sur de California: esto es lo que se espera para la región

Se espera que fuertes lluvias e inundaciones, junto con fuertes vientos y bajos niveles de nieve, azoten el sur de California a partir de este martes, la última de una serie de tormentas que azotaron la región en las últimas semanas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió el lunes una serie de anuncios, que incluyen:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

una vigilancia por inundación para la mayor parte del área de Los Ángeles hasta el miércoles por la tarde;

una advertencia de viento para la mayor parte de la región el martes, desde las 7 a.m. a 11 p.m.; y

Un aviso de vientos fuertes más severo para las áreas costeras e interiores del condado de Orange para el martes, desde las 6 a.m. hasta las 10 p.m.

Se esperaban vientos desde el sur, de 25 a 35 mph, con ráfagas de 45 a 55 mph en el condado de Orange, que podrían dañar árboles y líneas eléctricas.

Ronda de lluvias

La primera ola de lluvia apareció alrededor de la medianoche del lunes hacia la mañana del martes y continuará durante la primera parte del día. La lluvia comenzará de ligera a moderada y luego se volverá intensa entre las 7 y las 11 a.m.

La segunda ola llegará después de la hora del almuerzo y continuará hasta la noche. Esta ola traerá lluvias significativamente fuertes y también existe la posibilidad de tormentas eléctricas.

La tercera ola comenzará el martes por la noche y continuará hasta el miércoles por la mañana. En ese momento, la lluvia se dispersará más por la región, pero seguirá siendo de moderada a intensa.

Se espera que la costa y los valles vean entre una y tres pulgadas de lluvia. Las áreas montañosas y al pie de las colinas pueden esperar de dos a cuatro pulgadas de nieve.

Un aviso por inundación estará vigente para las áreas costeras y del interior del condado de Orange desde la mañana del martes temprano hasta el miércoles por la noche, con ríos, arroyos, arroyos y otras ubicaciones bajas y propensas a inundaciones susceptibles.

A diferencia de las últimas dos tormentas anteriores que fueron causadas por ríos atmosféricos cálidos, esta tormenta traerá aire más frío, lo que significa que los niveles de nieve disminuirán.

Si su casa se vio afectada por la nieve, el granizo, o la lluvia, en estos momentos, es importante entender el tipo de cobertura que tiene su seguro. Telemundo 52 Responde investigó y esto es lo que debe tener en cuenta.

Nieve en las montañas

La combinación de nieve vieja y nieve nueva elevará el peligro de avalanchas por encima de los 6,000 pies.

Una vigilancia de tormenta de invierno y una vigilancia de vientos fuertes entrarán en vigencia el martes por la mañana y permanecerán hasta el martes por la noche y el miércoles por la noche.

Un aviso de tormenta de invierno estará vigente desde el martes, a las 7 a.m., hasta el miercoles, a las 11 p.m., para el oeste y el este de las montañas de San Gabriel y el corredor de la autopista 14, con acumulaciones de nieve de 2 a 5 pies por encima de los 6,000 pies, de 10 a 20 pulgadas entre los 5,000 y los 6,000 pies y de 2 a 10 pulgadas entre los 3,500 y los 5,000 pies.

El NWS también advirtió sobre vientos del sur con ráfagas de hasta 75 mph.

El clima relacionado con la tormenta podría causar condiciones peligrosas como inundaciones en las carreteras junto con inundaciones urbanas y de pequeños arroyos.

Fuertes tormentas azotarán la región esta semana, alzando el riesgo de daño por inundaciones. Dado la posibilidad daño estructural a su hogar, es importante saber lo que cubre su póliza de aseguranza.

CONSEJOS PARA LOS CONDUCTORES

El Club de Automóviles del Sur de California (AAA) ofrece los siguientes consejos para el manejo en condiciones de lluvia o nieve.

Asegúrese de que sus luces delanteras estén encendidas. Si mantiene los faros delanteros encendidos cada vez que conduce aumentará su visibilidad en cualquier condición.

Reduzca la velocidad y deje suficiente espacio para detenerse, asegurándose de dejar al menos tres veces más espacio de lo habitual entre usted y el vehículo que va delante.

Frene suavemente para evitar patinar.

No utilice el control de velocidad del vehiculo (cruise control) en carreteras mojadas, cubiertas de nieve o heladas.

Esté atento a posibles carreteras heladas, especialmente con los puentes y pasos elevados, que se congelan antes que las carreteras.

Tenga cuidado en las carreteras poco transitadas, que pueden no limpiarse con tanta frecuencia como otras vías.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.

City News Service contribuyó con la elaboración de esta historia