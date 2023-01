Tormenta de dos días causa cierre de varias carreteras del sur de California

La autopista 101 en el condado de Ventura es una de varias vías cerradas debido a una tormenta de invierno que ha azotado al sur de California durante dos días.

La tormenta trajo lluvias ligeras el lunes por la mañana antes de intensificarse con aguaceros que azotaron la región durante horas. La ráfaga de lluvia provocó deslizamientos de tierra, flujos de escombros e inundaciones que forzaron el cierre de carreteras.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Aquí hay una lista actualizada de algunas de las carreteras que están cerradas.

En el Valle de San Fernando, todos los carriles de la autopista 5 se cerraron la madrugada del martes en Lankershim Boulevard en Sun Valley.

Las calles en un vecindario de Studio City fueron cerradas debido a un deslizamiento de tierra . Los aguaceros enviaron lodo y escombros por Fredonia Drive cerca de la intersección de Lankershim Boulevard y Ventura Boulevard.

. Los aguaceros enviaron lodo y escombros por Fredonia Drive cerca de la intersección de Lankershim Boulevard y Ventura Boulevard. En Alhambra, los conectores de la autopista 10 en dirección oeste a la autopista 710 en dirección norte y sur estaban cerrados, según Caltrans.

Caltrans informó que los árboles caídos y el desbordamiento del agua del río causados ​​por deslizamientos de tierra obligaron al cierre de Topanga Canyon Road entre Pacific Coast Highway y Mulholland Highway.

En Malibú, una gran roca bloqueó Malibu Canyon Road. Lodo y escombros bloqueaban Old Topanga Road.

Debido a los escombros y el lodo, la carretera que entra y sale de la cuadra 1110 de North Beverly Glen Boulevard, en Bel-Air, está cerrada hasta nuevo aviso, según LAFD.

Un tramo de la autopista 101, en el condado de Ventura, está cerrado debido al lodo y las rocas cubrían los carriles.

La tormenta arrastró 3 pies de lodo y rocas a la carretera estatal 126. Los equipos trabajaron durante la noche para ayudar a las personas atrapadas en los automóviles.

En el condado de Santa Bárbara, las cuadrillas cerraron el acceso a la autopista 101 en Olive Mill Road después que los niveles de agua aumentaron en San Ysidro Creek. Varios otros caminos fueron cerrados en el área debido a las inundaciones.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.