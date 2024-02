Tormenta de invierno: los totales de lluvia en el condado de Los Ángeles hasta ahora

Una tormenta alimentada por un río atmosférico está azotando el sur de California, trayendo consigo importantes lluvias que han provocado varias avisos y órdenes de evacuación en toda la región.

El domingo, el centro de Los Ángeles registró 4,10 pulgadas de lluvia, superando el récord diario de 2,55 pulgadas establecido en 1927. Desde 1877, el domingo fue el tercer día más lluvioso de febrero.

Febrero suele ser el mes más lluvioso del año en Los Ángeles y el centro de Los Ángeles tiene un promedio de 3,64 pulgadas de lluvia para el mes.

Se espera que esta tormenta de varios días traiga esa cantidad y más en un período de 24 a 48 horas y rivalice con algunos de los totales de lluvia más altos del año pasado, incluidas las casi 3 pulgadas de lluvia producidas en dos días por los remanentes de la tormenta tropical Hillary en agosto.

Mientras la tormenta invernal continúa empapando el sur de California con una generosa cantidad de lluvia. Hasta las 4 a.m. del lunes, se midieron los siguientes totales:

Condado de Los Ángeles

Topanga Falls – 9,94 pulgadas

Stunt Ranch: 9,86 pulgadas

Woodland Hills – 9,29 pulgadas

Agoura Hills – 7,43 pulgadas

Sepúlveda Canyon – 9,57 pulgadas

Bel-Air – 9,25 pulgadas

Beverly Hills: 6,36 pulgadas

Culver City - 5,63 pulgadas

Thousand Oaks – 5,61 pulgadas

Centro de Los Ángeles: 5,48 pulgadas

Van Nuys - 5,25 pulgadas

Hollywood Reservoir- 4,87 pulgadas

Canoga Park– 4,77 pulgadas

Alhambra – 4,93 pulgadas

Santa Mónica - 4,52 pulgadas

Northridge – 4,13 pulgadas

Pasadena – 4,33 pulgadas

Whittier – 3,23 pulgadas

Claremont – 3,22 pulgadas

Mount Baldy – 4,21 pulgadas

LAX - 2,79 pulgadas

Long Beach – 2,23 pulgadas

Condado de Ventura

Matilija Canyon – 8,11 pulgadas

Old Man Mountain– 7,91 pulgadas

Sycamore Canyon– 5,51 pulgadas

Santa Paula – 5,02 pulgadas

Saticoy – 3,87 pulgadas

Ojai – 3,71 pulgadas

Ventura – 3,48 pulgadas

Moorpark – 2,96 pulgadas

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.