Se espera un jueves muy cálido en el sur de California

Lo que debe saber El centro de Los Ángeles verá su primer día de 80 grados de 2023.

La última vez que las temperaturas alcanzaron los 80 grados en el centro de Los Ángeles fue el 26 de diciembre.

Llegan los cambios para el fin de semana con un descenso de las temperaturas de unos 20 grados.

Las temperaturas subirán a los 80 el jueves por primera vez este año en partes del sur de California.

Se pronostican temperaturas muy superiores a las estacionales en toda la región, con algunas áreas más de 10 grados más cálidas de lo normal para esta época del año.

Durante los últimos cinco años, la mayoría de los primeros días de 80 grados del año en el centro de Los Ángeles han sido en enero. En 2019, el primer día de 80 grados no fue hasta mediados de marzo.

Coincidentemente, el primer día de 80 grados de 2022 también cayó el 9 de febrero.

Se esperan temperaturas máximas de ochenta grados el jueves en el centro de Los Ángeles, Van Nuys, West Covina, Anaheim, Irvine y Long Beach.

Las temperaturas de la mañana comenzaron alrededor de los 50 grados en el centro de Los Ángeles y sus alrededores. Otras áreas vieron lecturas en los años 40.

Las ráfagas alcanzarán entre 45 y 50 mph en una gran parte del sur de California. Un aviso de viento está vigente para partes de los condados de Riverside, San Bernardino, Orange, Ventura y el norte de Los Ángeles hasta el viernes por la noche.

La meteoróloga Ana Cristina Sánchez explica el peligro de los vientos de Santa Ana y cómo se generan.

El Servicio Meteorologico Nacional (NWS) emitió una advertencia de viento para partes del Condado de Orange.

La advertencia de viento estará vigente el viernes, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m. Se esperan vientos del este de 15 a 25 mph con ráfagas de hasta 50 mph en las montañas y estribaciones de Santa Ana.

Llegan los cambios para el fin de semana con un descenso de las temperaturas de unos 20 grados.

Un sistema de tormenta trae la posibilidad de lluvia el sábado y el domingo, pero las lluvias ligeras estarán dispersas.

