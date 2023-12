Surfistas en Zuma Beach esperan el mayor oleaje del año

Los surfistas en Zuma Beach esperan con anticipación lo que meteorólogos consideran que será el mayor oleaje del año.

A medida que las tormentas del fin de semana se acercan al sur de California, los surfistas pueden agradecer el oleaje a una tormenta en desarrollo en el Pacífico.

Las playas orientadas al oeste y suroeste pueden esperar un oleaje considerable: alrededor de 12 a 15 pies en South Bay, Malibú y partes del condado de Orange.

El aumento constante del tamaño y la fuerza de las olas probablemente atraerá a más surfistas a las playas durante las próximas 48 horas. Los surfistas dicen que están observando de cerca las condiciones en las aplicaciones donde aparecerán los sets más limpios.

Surfistas como Bodie Dinnendahl y su hermana Kealia no veían la hora de surfear las olas y decidieron tomar ventaja.

“Creo que habrá mucha gente y las condiciones, estoy seguro, serán mejores”, dijo Kealia. “En este momento el viento está un poco agitado. Un poco tapiado”.

En Zuma Beach, los salvavidas del condado han comenzado a patrullar la arena y a vigilar las torres mientras los surfistas practican para el ataque del jueves, una señal segura de que las grandes olas están en camino.

Los salvavidas siguen advirtiendo a los surfistas y nadadores menos experimentados que se mantengan fuera del agua, ya que las corrientes de resaca que acompañan a un evento como este pueden ser mortales.

