Sur de California: cuatro días de lluvia ligera e intermitente en el pronóstico del fin de semana

Se espera que las lluvias comiencen en partes de la región el viernes y continúen de manera intermitente durante el fin de semana, con los períodos de lluvia más intensos cayendo del domingo al lunes.

Habrá varios descansos entre la lluvia de las tormentas del fin de semana. Las precipitaciones serán inferiores a un cuarto de pulgada por hora. Los totales de lluvia para el período del sábado por la mañana hasta el sábado por la noche estarán en el rango de 0,20 a 0,30 pulgadas.

La tormenta más fuerte llegará el domingo por la noche y continuará trayendo lluvias hasta el lunes por la tarde. Los totales de lluvia para el período del domingo por la noche al lunes están en el rango de 1 a 2 pulgadas, y se espera que las áreas cuesta arriba reciban de 2 a 4 pulgadas.

El sistema probablemente significará advertencias de inundaciones en algunas áreas.

Las advertencias de oleaje alto entran en vigor el sábado para la costa de Malibú y las playas del condado de Ventura. Se esperan olas de 4 a 7 pies en las playas del condado de Los Ángeles. En el condado de Ventura son posibles olas de seis a 8 pies con conjuntos de hasta 10 pies.

La lluvia desaparecerá del área el lunes por la noche.

Los niveles de nieve se mantendrán por encima de los 7,000 pies.

Espere condiciones secas y temperaturas más cálidas a mediados de semana.

