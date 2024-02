Otra tormenta se dirige hacia Los Ángeles. ¿Qué puedes esperar este fin de semana?

Una tormenta invernal que se dirige hacia el sur de California se sumará a las ya históricas lluvias de febrero en la región.

El sistema está en camino de llegar tarde este fin de semana y provocar lluvias a principios de la próxima semana. La tormenta anterior se produjo a principios de este mes y rompió récords de precipitaciones de larga data durante lo que suele ser el mes más lluvioso del año en Los Ángeles.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La precipitación media mensual en febrero en Los Ángeles es de 3,64 pulgadas. Los Ángeles recibió 4.1 pulgadas de lluvia el 4 de febrero, 2.93 pulgadas el 5 de febrero y otras 1.48 pulgadas el 6 de febrero.

Varias personas quedaron atrapadas en sus automóviles en Long Beach debido a las calles inundadas después de una tormenta.

La precipitación total para el mes, hasta ahora, es de 10.57 pulgadas en Los Ángeles.

Y se pronostica más lluvia.

El sur de California verá períodos de lluvia a partir del domingo y continuará hasta el miércoles con pausas en el clima húmedo. Existe la posibilidad de lluvia el sábado por la noche y la madrugada del domingo, pero esa posibilidad aumenta a última hora del domingo hasta el lunes y se esperan lluvias más intensas para el lunes y el martes.

Ya se ha emitido una vigilancia de inundación para partes del condado de Ventura. Ahí es donde probablemente permanecerá la tormenta, trayendo de 2 a 4 pulgadas de lluvia.

El condado de Los Ángeles puede esperar de 2 a 3 pulgadas de lluvia. Es probable que llueva entre una y tres pulgadas en Inland Empire y el condado de Orange.

Se espera que las condiciones permanezcan secas el viernes y la mayor parte del sábado. Las temperaturas comenzarán a bajar ligeramente el sábado cuando el borde de ataque del sistema de tormentas comenzará a impactar la costa central.

Las tormentas de febrero en el sur de California en fotos

La tormenta de principios de febrero provocó cientos de deslizamientos de tierra, incluso por encima y por debajo de partes de Mulholland Drive en Los Ángeles y en un vecindario de Studio City. Un deslizamiento de tierra en Beverly Crest que dejó autos atrapados en lodo profundo y otro deslizamiento que dañó una casa en Baldwin Hills.

Las precipitaciones de dos días, el 4 y 5 de febrero, en el centro de Los Ángeles totalizaron 7.03 pulgadas. Este es el total de precipitaciones más alto en dos días para el mes de febrero. Rompió la marca anterior de 6.02 pulgadas establecida el 24 y 25 de febrero de 1913.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.