Bomberos rescatan a seis personas atrapadas en vehículos durante un deslave en San Jacinto

Los bomberos de San Jacinto respondieron rápidamente en la madrugada del jueves después de que varios deslaves atraparon a múltiples vehículos.

El incidente, reportado a las 6:06 a.m., dejó a los ocupantes atrapados cuando el lodo y los escombros bloquearon la carretera en Soboba Road cerca de Chabela Drive.

El Swift Water Rescue Team fue desplegado en la escena y logró transportar a seis personas a un lugar seguro. Los paramédicos evaluaron a los seis individuos y fueron dados de alta sin heridas grago ves.

