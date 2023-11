Pronóstico de lluvias dispersas en el sur de California: lo que se espera para esta semana 

Se pronostican días de lluvias dispersas para el sur de California.

La lluvia llegará en dos oleadas, la primera desde el miércoles hasta el jueves. Una segunda ronda de lluvias dispersas comienza el viernes y continúa durante el fin de semana.

El primer sistema frente a la costa arrojará lluvia sobre el océano antes de moverse finalmente hacia el este. Las precipitaciones se distribuirán a lo largo de varias horas, por lo que es poco probable que el sistema produzca aguaceros importantes.

Las nubes aumentarán el martes por la noche. El miércoles llegarán las primeras lluvias dispersas. Las lluvias intermitentes ascenderán de 0,50 a 1,50 pulgadas de lluvia para la costa, la cuenca y los valles.

Se pronostican de una a 2 pulgadas de lluvia en las estribaciones y montañas con niveles de nieve de 7,500 a 8,000 pies. Los vientos soplarán entre 30 y 50 mph.

Las lluvias serán más constantes el viernes y el sábado continuarán.

Las temperaturas máximas descenderán hasta los 60 grados el miércoles en Los Ángeles y en la costa y permanecerán allí durante el fin de semana.

California está libre de sequías al entrar en los meses más húmedos del año, según el informe semanal del Monitor de Sequía en Estados Unidos. En esta época del año pasado, el 99 por ciento del estado se encontraba en una sequía moderada y el 41 por ciento del estado en una sequía extrema.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.