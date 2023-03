Captado en cámara: fuertes vientos arrojan trampolín a líneas eléctricas en Pico Rivera

Madre Naturaleza 1, Trampolín 0.

¿Qué tan fuertes fueron los vientos el miércoles en el sur de California? Un video capturó el caos cuando una de las fuertes ráfagas que asolaron la región durante toda la tarde arrasó el patio trasero de una casa de Pico Rivera.

El viento volcó el gran trampolín de la familia y luego lo arrojó sobre el techo de la casa y hacia las líneas eléctricas cercanas.

La ráfaga también derribó un aro de baloncesto portátil y un contenedor de reciclaje.

Los fuertes vientos derribaron árboles el miércoles en varios vecindarios, incluidos Northridge, Inglewood, Glendale, Brentwood y Laurel Canyon.

No hubo reportes de heridos graves

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles informó que ha estado respondiendo a los apagones, muchos causados ​​por el viento y la caída de árboles, durante varios días, ya que una serie de tormentas trajo lluvia, nieve y viento al sur de California.

La empresa de servicios públicos todavía estaba trabajando el miércoles para restaurar completamente la energía a los clientes que se quedaron sin electricidad durante las tormentas anteriores.

Un aviso de viento estuvo vigente el jueves, hasta las 4 a.m., en los valles de Santa Clarita, San Fernando, Antílope y San Gabriel, con ráfagas de viento que alcanzaron las 50 mph.

Las montañas del condado de Los Ángeles también estuvieron bajo aviso de viento hasta la madrugada del jueves, con vientos anticipados de hasta 55 mph.

Se esperan condiciones más tranquilas para el fin de semana.

