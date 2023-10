Continúan avisos de bandera roja por los vientos de Santa Ana que afectan a la región

Lo que debes saber Los avisos de bandera roja estarán vigentes desde el domingo por la mañana temprano hasta el lunes por la noche para partes de los condados de Los Ángeles y Ventura.

SoCal Edison estaba considerando cortes de energía por seguridad debido al mayor riesgo de incendios forestales de rápida evolución.

debido al mayor riesgo de incendios forestales de rápida evolución. La ciudad de Los Ángeles extendió las restricciones de No Estacionarse en áreas cercanas a maleza hasta el martes, a las 8 a.m.

Fuertes vientos de Santa Ana y avisos de bandera roja son parte del pronóstico para amplias partes del sur de California a medida que octubre termina con estruendos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Los avisos de bandera roja estarán vigentes desde el domingo por la mañana temprano hasta el lunes por la noche para partes de los condados de Los Ángeles y Ventura debido a poderosas ráfagas de viento y bajos niveles de humedad.

Anteriormente se emitió una alerta meteorológica sobre incendios, alertando a las agencias sobre la posibilidad de un evento de bandera roja, lo que indica un peligro extremo de incendio y rápidas tasas de propagación.

El pronóstico del fin de semana incluía los primeros vientos significativos de Santa Ana de la temporada en la región.

“Esta es una situación PELIGROSA”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional. “Los residentes en áreas con alto riesgo de incendio deben PREPARARSE AHORA si se les llama a desalojar sus hogares”.

Los vientos de Santa Ana ocurren en otoño y continúan durante el invierno, lo que contribuye a algunos de los peores incendios forestales de la región.

Los vientos más fuertes llegaron el domingo, con posibles ráfagas de 40 a 50 mph en Cajon Pass y a lo largo de la costa del condado de Ventura.

Al norte, una gran franja de California desde el Área de la Bahía hasta los condados de Redding y Fortuna se encontraban bajo una advertencia de bandera roja más severa.

El pronóstico del martes de Halloween prevé condiciones más tranquilas.

Los famosos vientos de Santa Ana propician la rápida propagación de los incendios. El meteorólogo Carlos Robles nos explica cómo se forman.

SoCal Edison estaba considerando cortes de energía por seguridad para aproximadamente 150,000 clientes en Los Ángeles (35,231), Orange (24,518), Riverside (21,607), San Bernardino (23,800) y Ventura (45,084), informó la agencia el viernes por la tarde.

Los cortes se consideran un último recurso debido al mayor riesgo de incendios forestales de rápida evolución.

Debido a las condiciones actuales de los vientos de Santa Ana, la ciudad de Los Ángeles extendió las restricciones de No Estacionarse en áreas cercanas a maleza hasta el martes, a las 8 a.m.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.