Practicante de remo  navega por calles inundadas en el vecindario de Oxnard

El agua inundó las calles el jueves en un vecindario de Oxnard cuando una tormenta del Pacífico produjo fuertes marejadas a lo largo de la costa del sur de California.

Un video de NewsChopper4 mostró a una persona remando en el agua en una de varias calles que se inundaron cerca de Mandalay Beach en la comunidad costera del condado de Ventura.

El área fue una de las más afectadas por las grandes olas y se espera que fuertes olas azoten la costa durante el fin de semana.

Las calles inundadas son las cercanas a Mandalay Beach,

Las advertencias de inundaciones costeras y oleaje alto están vigentes para las playas del condado de Ventura hasta el sábado por la noche.

Es posible que rompan grandes olas de 10 a 15 pies con conjuntos locales de hasta 20 pies. Las olas tienen el potencial de dañar muelles y embarcaderos.

Un aviso de alto oleaje y un aviso de inundación costera estarán vigentes hasta las 10 p.m. Sábado para todas las playas del condado de Los Ángeles, donde se anticipan olas de 7 a 12 pies.

Es posible que se produzcan fuertes corrientes de resaca.

Hermosa Beach, Manhattan Beach y Palos Verdes Beach podrían ver conjuntos localizados de 15 a 20 pies.

En el condado de Orange, los avisos de inundaciones costeras y oleaje alto estarán vigentes hasta las 2 a.m. del lunes. Las playas del Condado de Orange verán olas de 6 a 10 pies, con olas de hasta 12 pies en el norte del Condado de Orange.

Es posible que llueva de ligera a moderada desde el viernes por la noche hasta el sábado. El domingo llega otra posibilidad de lluvias ligeras.

