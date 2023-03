Ofrecen reembolso de $500 a residentes de las montañas de San Bernardino por quitar la nieve

Después de que las tormentas arrojaran una cantidad de nieve sin precedentes en las áreas montañosas del condado de San Bernardino, dejando varados o atrapados por la nieve a algunos residentes, el condado está actualizando su Programa de Reembolso de Remoción de Nieve para residentes y dueños de negocios.

Casi siempre, los propietarios son responsables de quitar la nieve de su propiedad privada.

Sin embargo, debido a las tormentas, el condado de San Bernardino está actualizando su programa para ayudar a los afectados.

El techo de un supermercado en Crestline se derrumbó el miércoles por el peso de la nieve que ha acumulado varios pies de altura en las comunidades montañosas del sur de California durante una serie de poderosas tormentas invernales.

El Programa de Reembolso de Remoción de Nieve permite a los residentes y dueños de negocios recibir hasta $500 en reembolso por costos de remoción de nieve.

Los costos incluyen la remoción de nieve de las propiedades privadas, incluidos los accesos y aceras, y los caminos privados. Este programa no está disponible para viviendas desocupadas, propiedades de alquiler desocupadas o parcelas no mejoradas.

En el sitio web del condado de San Bernardino, proporcionaron algunas sugerencias de contratistas de remoción de nieve para que los residentes elijan si aún no tienen uno.

Para solicitar el programa de reembolso, consulte el sitio web. Antes de enviar la solicitud, el condado deberá ver una prueba de la remoción de nieve y requiere que los residentes carguen una factura o recibo junto con fotografías posteriores a la remoción de nieve.

Las imágenes que muestran la propiedad antes de la remoción de nieve son opcionales.

Una vez que el condado recibe y aprueba la solicitud, el cheque de reembolso tardará unos 30 días en llegar.

Este es un reembolso único y solo se aplica a partir del 22 de febrero. Cualquier remoción de nieve antes del 22 de febrero de 2023 no será elegible. Está limitado a un solicitante por dirección o negocio.

El trabajo de remoción de nieve debe completarse antes del 1 de mayo de 2023. Para ser considerado para este reembolso, la solicitud debe presentarse antes del 10 de mayo de 2023.

