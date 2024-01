Mapa: emiten aviso de evacuación para Topanga Canyon debido a la lluvia

Posibles deslizamientos de tierra en la costa llevaron a los funcionarios del condado de Los Ángeles a emitir un aviso de evacuación para los residentes de Topanga Canyon el domingo.

Quienes residen a lo largo de Santa Maria Road, al norte de Topanga Canyon, están bajo el aviso emitido por la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Los Ángeles. El aviso estará vigente hasta el martes, a las 6 a.m.

El sur de California ha estado bajo lluvias intermitentes que comenzaron el sábado. Se pronostica que las inclemencias del tiempo durarán hasta el lunes en la tarde.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) , las lluvias cubrirán gran parte del sur el domingo, seguidas de un sistema más prominente que está programado que traerá lluvias mensurables el lunes.

El condado insta a los residentes afectados a estar preparados en caso de que el aviso cambie a orden. Los funcionarios alientan a los residentes a reunir a sus seres queridos, mascotas y suministros en caso de una orden de evacuación.

Haga clic aquí para ver si está bajo la advertencia de evacuación.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.