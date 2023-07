¿Buscas combatir el calor? Las piscinas en el área de Los Ángeles pueden ser una opción

No tendrá que consultar su pronóstico esta semana, solo sepa que va a hacer calor. El sur de California se enfrenta a una ola de calor abrasadora y se espera que las temperaturas sigan aumentando.

Las autoridades han implementado múltiples advertencias de calor excesivo en todo el condado de Los Ángeles y partes de la región experimentarán temperaturas de tres dígitos.

Para aquellos que buscan ahorrar en su factura de energía, o aquellos que no tienen acceso a aire acondicionado, usar el aire acondicionado todo el verano simplemente no es una opción.

Las piscinas ya están abiertas para ofrecer cursos de natación a niños y adultos.

Considere una de las muchas piscinas disponibles para los residentes para escapar del calor esta semana.

Aunque muchas piscinas administradas por el Departamento de Parques del Condado de Los Angeles han tenido problemas para permanecer abiertas debido a la escasez de salvavidas, todavía hay muchas opciones confiables de piscinas en Los Ángeles para refrescarse.

Piscinas de la ciudad de Los Ángeles

Los Ángeles tiene estas piscinas abiertas durante todo el año los siete días de la semana. El horario de apertura varía según la ubicación.

Puede encontrar una lista completa de las instalaciones de natación que ofrece el Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles y sus horarios haciendo clic aquí.

Algin Sutton Pool : 8800 S Hoover St, Los Angeles, CA 90044

: 8800 S Hoover St, Los Angeles, CA 90044 Banning Pool : 1450 N Avalon Blvd, Wilmington, CA 90744

: 1450 N Avalon Blvd, Wilmington, CA 90744 Celes King III Pool : 5001 Obama Blvd, Los Angeles, CA 90016

: 5001 Obama Blvd, Los Angeles, CA 90016 Cleveland Aquatics Center : 8120 Vanalden Ave, Reseda, CA 91335

: 8120 Vanalden Ave, Reseda, CA 91335 Echo Park Indoor Pool : 1419 Colton St, Los Angeles, CA 90026

: 1419 Colton St, Los Angeles, CA 90026 Eleanor Green Roberts Aquatic Center : 4526 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90019

: 4526 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90019 Expo Center LA 84 Foundation / John C. Argue Swim Stadium : 3980 Bill Robertson Lane, Los Angeles, CA 90037

: 3980 Bill Robertson Lane, Los Angeles, CA 90037 Glassell Pool (Closed Mondays): 3704 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065

3704 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065 Hansen Dam Aquatic Center : 11798 Foothill Blvd., Lake View Terrace, CA 91342

: 11798 Foothill Blvd., Lake View Terrace, CA 91342 Hey Rookie Pool : 3351 S. Gaffey Street, San Pedro, CA 90731

: 3351 S. Gaffey Street, San Pedro, CA 90731 Hubert H. Humphrey Pool (Closed Mondays) : 12560 Filmore St., Pacoima, CA 91331

: 12560 Filmore St., Pacoima, CA 91331 Laces Aquatic Center : 5931 West 18th St., Los Angeles, CA 90035

: 5931 West 18th St., Los Angeles, CA 90035 Lincoln Park Pool : 3501 Valley Blvd., Los Angeles, CA 90032

: 3501 Valley Blvd., Los Angeles, CA 90032 Richard Alatorre Pool (Closed Mondays) : 4721 E. Klamath St., Los Angeles, CA 90032

: 4721 E. Klamath St., Los Angeles, CA 90032 Roosevelt Pool : 456 S. Mathews St., Los Angeles, CA 90033

: 456 S. Mathews St., Los Angeles, CA 90033 Van Ness Pool : 5720 2nd Ave., Los Angeles, CA 90043

: 5720 2nd Ave., Los Angeles, CA 90043 Van Nuys Sherman Oaks Pool : 14201 Huston St., Van Nuys, CA 91423

: 14201 Huston St., Van Nuys, CA 91423 Venice High School Indoor Pool (Closed Mondays) : 2490 Walgrove Ave., Los Angeles, CA 90066

: 2490 Walgrove Ave., Los Angeles, CA 90066 Westwood Pool: 1350 S. Sepulveda Blvd., Los Angeles, CA 90025

Piscinas del condado de Los Ángeles

Si se encuentra fuera de los límites de la ciudad, el condado de Los Ángeles opera estas piscinas durante todo el año y no se han visto afectadas por la escasez de salvavidas. Están abiertos de lunes a sábado de 6 a.m. a 8 p.m.

Jesse Owens Pool : 9835 S Western Ave, Los Angeles, CA 90047

: 9835 S Western Ave, Los Angeles, CA 90047 Belvedere Aquatics Center : 5035 E 1st, Los Angeles, CA 90022

: 5035 E 1st, Los Angeles, CA 90022 Greater Whittier Regional Aquatic Center : 8028 Pioneer Blvd, Whittier, CA 90606

: 8028 Pioneer Blvd, Whittier, CA 90606 Roosevelt Park Pool : 7600 Graham Ave, Los Angeles, CA

: 7600 Graham Ave, Los Angeles, CA San Fernando Pool : 300 Park Ave, San Fernando, CA 91340

: 300 Park Ave, San Fernando, CA 91340 Castaic Aquatic Center: 31350 Castaic Road Castaic, CA 91384

Encuentre una piscina cerca de usted

Puede comprobar cuál de estas piscinas está más cerca de usted con el mapa a continuación.

Piscinas en Long Beach

Long Beach también opera cuatro piscinas públicas que se pueden encontrar haciendo clic aquí. Otras ciudades del sur de California también pueden tener sus propias piscinas públicas disponibles para usar durante el verano.

Centros de enfriamiento

Los centros de enfriamiento para el condado de Los Ángeles se pueden encontrar haciendo clic aquí .

se pueden encontrar . Los centros de enfriamiento para la ciudad de Los Ángeles se pueden encontrar haciendo clic aquí o llamando al 311.

se pueden encontrar o llamando al 311. Para una lista de centros de enfriamiento en el condado de Orange , llame al 211 o haga clic aquí

, llame al 211 o Para una lista de centros de enfriamiento en el condado de Riverside , haga clic aquí .

, . Para una lista de centros de enfriamiento en el condado de San Bernardino, haga clic aquí.

Consejos de calor para mantenerse fresco

¡Manténgase hidratado! Cuanto más hidratado esté, más efectivo será su cuerpo para mantenerlo fresco.

Beba agua, no bebidas gaseosas y alcohólicas, que lo deshidratan. A los niños les gustan las bebidas dulces. Asegúrate de darles agua con fresas, naranjas o kiwi para endulzar el agua. ¡Evite el azúcar y las bebidas con cafeína!

No esperes a tener sed para beber agua. Manténgase un paso por delante de la sed y beba agua durante todo el día. Esto es primordial cuando hace ejercicio, trabaja al aire libre o si está tomando medicamentos o tiene una condición de salud. Mantenga agua al alcance de la mano, en su escritorio, en su automóvil o en su bolso, para que se acuerde de beber.

Las frutas y verduras tienden a tener un alto contenido de agua, lo que las convierte en excelentes opciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de hidratación.

Mantenga el agua a temperaturas moderadas. Beba más líquido cuando está a la temperatura adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Cuidado con las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas populares son muy diferentes de las bebidas deportivas. Están llenos de cafeína y azúcar y pueden deshidratar en lugar de saciar la sed.

Evite el ejercicio a la mitad del día. Si necesita hacer ejercicio al aire libre, hágalo temprano en la mañana cuando la temperatura es más baja.

Use ropas con telas naturales ligeras y de colores claros como el algodón y el lino, ya que ayudarán a que tu piel respire y permitan que el sudor se evapore. Eso ayudará a que se refresque.

Sudamos alrededor de medio litro al día en ambos pies (y nos preguntamos por qué apestan), así que si puede, use sandalias o chancletas para que el sudor de tus pies se evapore.

Para refrescarse rápidamente, coloque las muñecas por un grifo de agua fría o guarde un rociador de agua en el refrigerador para refrescarse rápidamente en la cara.

Mantenga algunas toallitas húmedas en su bolso para que pueda refrescarse las manos, la cara y el cuello si hace calor o está húmedo.

¿Quiere mantenerse fresco por la noche? Una forma es lavarse los pies con agua fría o tomar una ducha fría antes de acostarse, especialmente si hace calor durante la noche o tiene sudores calientes.

Use un ventilador para hacer circular el aire de las ventanas abiertas. Mantenga sus persianas o cortinas cerradas durante el día, para que su casa no se caliente mientras usted está fuera. ¡Apague los electrodomésticos grandes y ayude a prevenir apagones!

Para refrescarse en la cama, intente guardar la funda de la almohada o las sábanas en una bolsa de plástico en el refrigerador durante el día. Póngalos de nuevo en la cama por la noche. La tela se mantendrá fresca cuando intentes dormir.

Y mantenga a sus mascotas en el interior de la casa y asegúrese de que tengan sombra y agua.

