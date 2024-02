Emiten aviso de inundación repentina emitida para partes del condado de Los Ángeles

Partes del condado de Los Ángeles estaban bajo un aviso de inundación repentina el miércoles por la mañana cuando el final de una tormenta invernal avanzaba por la región.

El aviso incluía Malibu, Agoura Hills, Woodland Hills, Encino, Beverly Hills, North Hollywood, Hollywood, Universal City, Burbank, Griffith Park, Malibu Creek State Park, Calabasas, Westlake Village, Topanga State Park, Point Dume, Pacific Palisades, Newbury Park y Brentwood.

Se espera que el aviso expire alrededor de las 9 a.m.

Una lluvia constante volvió a caer en gran parte del condado la madrugada del miércoles mientras una tormenta de tres días continuaba empapando una región con laderas ya saturadas por tormentas a principios de este mes.

La tormenta que comenzó el lunes temprano permanecerá sobre el condado de Los Ángeles hasta el miércoles, pero la mayoría de las lluvias intensas ocurrieron durante las horas de la noche.

La lluvia adicional aumentó la amenaza de deslizamientos en las laderas empapadas y dejó las carreteras resbaladizas para el viaje matutino.

En Santa Clarita, una gran roca cayó sobre Bouquet Canyon Road cerca de Texas Canyon Road. En el sur del condado de Los Ángeles, el agua que atravesó los carriles de la autopista 105 en Lynwood, cerca de Alameda Street, dejó un automóvil inutilizado.

Se espera que la lluvia persista, pero desaparecerá en su mayor parte de Los Ángeles el miércoles por la tarde. Una vigilancia por inundación permanecerá vigente hasta el miércoles, a las 10 a.m.,afectando a todo el condado de Los Ángeles con la excepción del Valle del Antílope.

Los niveles de nieve podrían caer a unos 6,000 pies el miércoles temprano, pero es posible que caigan hasta 10 pulgadas de nieve en elevaciones más altas.

La próxima tormenta podría traer lluvia el domingo y el lunes durante lo que ha sido el quinto mes de febrero más lluvioso registrado (12.22 pulgadas) en el centro de Los Ángeles.

