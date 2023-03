Más lluvia y nieve para el sur de California. Mira cómo estará el tiempo este miércoles

Lo que tienes que saber La lluvia llegará en oleadas hasta el miércoles.

La sección Grapevine de la Autopista 5 se cerró nuevamente el miércoles por la mañana debido a la nieve y la poca visibilidad.

por la mañana debido a la nieve y la poca visibilidad. Las autoridades emitieron advertencias y avisos por viento para la región.

Lo último en una serie de tormentas invernales trajo nieve, viento y horas de lluvia durante la noche al sur de California.

La lluvia disminuirá el miércoles, pero la nieve seguirá cayendo en las montañas donde está vigente una advertencia de tormenta de invierno. Una serie de tormentas que comenzó la semana pasada ha provocado cortes de energía y el cierre de escuelas en las comunidades de montaña.

Estas condiciones podrían dificultar el manejo para los automovilistas.

“Baje la velocidad, encienda las luces bajas y mantenga una distancia adecuada con otros vehiculos”, aconseja Marcos Mora, presentador del tiempo para Telemundo 52.

Una advertencia de tormenta de invierno está vigente el miercoles, hasta las 10 p.m., en las montañas del condado de Los Ángeles. Los avisos de viento están vigentes en las montañas hasta las 6 p.m.

“La caida de nieve y el viento crean condiciones peligrosas si usted tiene que transitar en zonas montañosas” dijo Mora. “Si no tiene que manejar en las montañas, no lo haga porque es muy peligroso”.

Las comunidades de montaña pueden esperar de 8 a 16 pulgadas con cantidades localizadas que alcanzan las 24 pulgadas. Los totales más altos estarán en las montañas del este de San Gabriel.

En el condado de San Bernardino, las autoridades planeaban escoltar a los conductores montaña arriba en la Autopista 18. El condado de San Bernardino emitió una emergencia local debido a la nieve implacable.

Son posibles ráfagas de hasta 65 mph.

Un aviso de clima invernal está vigente para partes del desierto e Inland Empire desde la 1 p.m. a las 6 p. m.

Pronóstico para el miércoles

La parte más activa de la última de una serie de tres tormentas llegó el martes por la noche y atravesó la región hasta el miércoles.

Para cuando termine la serie de tormentas, la mayoría de las áreas costeras y de valles verían entre 0,75 y 1,25 pulgadas de lluvia, y algunas áreas montañosas recibirían hasta 3 pulgadas. Eso se suma a la precipitación histórica de la semana pasada.

La lluvia disminuirá el miércoles con algunos chubascos dispersos por la tarde.

El Condado de San Bernardino declaró el lunes estado de emergencia local tras la ventisca que dejó atrapados en sus hogares a residentes en las áreas montañosas

“Durante las horas de la mañana es cuando estaremos recibiendo gran parte de esta precipitación”, dijo Mora.

Es posible que haya vientos en ráfagas de suroeste a oeste durante períodos de tiempo, especialmente en las partes interiores del área y las áreas montañosas durante los próximos días.

Las lluvias constantes y los períodos de aguaceros provocaron flujos de lodo y deslizamientos de tierra en algunos vecindarios.

Este incidente se produjo tras la tormenta invernal masiva en el sur de California, que provocó una rara advertencia de ventisca junto con fuertes lluvias.

Un tramo de Mulholland Drive está cerrado desde el miércoles por la mañana después de que parte de una ladera debajo de una casa se derrumbara sobre la carretera del cañón.

Algunas casas en La Cañada Flintridge y Beverly Crest resultaron dañadas por el flujo de lodo y los escombros, lo que provocó la evacuación de algunos residentes.

Otro sistema de tormentas se mueve hacia el sur de California este fin de semana, pero la mayor parte de la lluvia permanecerá en el norte.

Una avalancha de lodo y escombros causó la evacuación de algunas casas hoy en el área de Beverly Crest, dijeron las autoridades.

Precipitaciones históricas de Los Ángeles

El fin de semana marcó la primera vez que el centro de Los Ángeles recibió al menos 2 pulgadas de lluvia en días calendario consecutivos desde el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1978.

El viernes fue el día de febrero más lluvioso en el aeropuerto de Burbank desde que comenzaron los registros allí en 1939, superando el récord anterior. de 4,50 pulgadas establecido el 8 de febrero de 1993.

El sur de California estaba comenzando a secarse el domingo debido a dos días de lluvia constante el viernes y el sábado.

El condado de San Bernardino esta en emergencia por la tormenta y cientos de residentes están atrapados sin poder regresar a sus casas desde el viernes.

La poderosa tormenta invernal arrojó 10,79 pulgadas de lluvia en Woodland Hills hasta el domingo por la mañana, 9,29 pulgadas en La Cañada Flintridge, 8,38 pulgadas en Newhall, 8,11 pulgadas en Pasadena, 6,88 pulgadas en Burbank, 6,76 pulgadas en Bel Air y 4,49 pulgadas en el centro de Los Ángeles, según el NWS.

Mountain High recibió 93 pulgadas de nieve y 40 pulgadas cayeron en Mount Wilson.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.