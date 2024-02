Residentes de La Habra Heights enfrentan una intensa limpieza tras la tormenta

Para los propietarios de viviendas que viven en La Habra Heights, la limpieza tras las tormentas de esta semana podría llevar al menos varios días.

Mientras excavan, algunos sienten que podrían haber estado mejor protegidos de los daños de las inundaciones.

Jim Lewis es uno de las docenas de propietarios de viviendas en La Habra Heights que están limpiando y tratando de despejar.

La ciudad de La Habra decidió cerrar un tramo de dos milas de Hacienda Road debido a un masivo deslave que ocurrió el martes. Los agentes del sheriff van estar vigilando la lugar hasta que esté accesible.

Los escombros de la cima de una colina se deslizaron hasta el patio trasero de Lewis en Vista del Llano Drive.

“Había tanta agua golpeándolo. Y simplemente... cada vez, se saturaba. Y el peso simplemente bajó”, dijo Lewis.

Había árboles en las laderas que pueden haber ayudado a mantener intacto el suelo blando durante la lluvia de esta semana. Pero la mayoría de ellos fueron talados como exige la ley porque la ciudad de La Habra Heights es una zona de incendio.

“Si alguien hace una ampliación o construye una casa nueva, tiene que pasar por este proceso de desarrollar un plan completo de modificación. Algunas de esas cosas que tienen que hacer es quitar árboles, que son un peligro inherente de incendio”, dijo Rafferty Wooldridge, administrador municipal interino de La Habra Heights.

Específicamente, los árboles de eucalipto, que según la ciudad son combustibles altamente peligrosos para los incendios, por lo que el código estatal exige su eliminación cada vez que alguien realiza modificaciones en su hogar.

