Por qué el sur de California tiene una breve pero mortal historia de tormentas tropicales

Se espera que el huracán Hilary se debilite hasta convertirse en una tormenta tropical a medida que ingresa a aguas más frías frente a la costa del sur de California, lo que traerá lluvias excepcionales de agosto a Los Ángeles durante el mes más seco del año en la región.

Ninguna tormenta tropical ha tocado tierra en el sur de California desde el 25 de septiembre de 1939, cuando un sistema perdió su estatus de huracán justo antes de llegar a tierra en Long Beach.

El impacto fue devastador.

Hilary se convirtió en un huracán de categoría 4 a medida que avanzaba por la costa del Pacífico de México hacia California.

El sistema se formó el 15 de septiembre como una depresión tropical frente a la costa sur de América Central antes de intensificarse hasta convertirse en huracán. Después de perder fuerza de huracán, la tormenta tropical tocó tierra en el área de San Pedro-Long Beach a principios del 25 de septiembre con vientos huracanados.

La tormenta acumuló suficiente energía para causar la muerte y una destrucción significativa, trayendo ráfagas de viento sostenidas de 50 mph y más de 5,6 pulgadas de lluvia a Los Ángeles en un período de 24 horas. Se reportaron más de 11 pulgadas de lluvia en Mt. Wilson.

Se reportaron cuarenta y cinco muertes. Las pérdidas de propiedad se estimaron en $2 millones.

Una tormenta registrada nunca se ha trasladado a California como un huracán. Eso se debe a que el agua del océano es más fría y a un sistema regional de alta presión que debilita las tormentas a medida que se acercan a la costa.

Solo tres tormentas llegaron a California como tormentas tropicales: Nora en 1997, Kathleen en 1976 y la tormenta de Long Beach.

Aunque ninguna tormenta tropical ha tocado tierra en el sur de California este siglo, eso no significa que la región no haya sentido los impactos. Más recientemente, el huracán Kay en 2022, durante el cual una persona murió cuando una casa quedó atrapada en un flujo de escombros en el condado de San Bernardino.

Se espera que Hilary pierda su estatus de huracán a medida que se acerca a la frontera entre Estados Unidos y México. Sus remanentes generarán lluvias generalizadas en el sur de California y las lluvias más intensas llegarán el domingo por la noche y hasta el lunes.

