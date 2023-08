El Huracán Hilary podría traer lluvias al sur de California a su paso por la costa  

Lo que debes hacer Se espera que el huracán Hilary se intensifique durante el fin de semana, dando como resultado lo que podría ser una rara lluvia de agosto para Los Ángeles.

El sur de California puede esperar lluvias de moderadas a fuertes, con la lluvia más significativa probablemente de domingo a lunes.

Es posible que se produzcan inundaciones, ráfagas de viento y olas altas, pero el momento y la intensidad dependen de la trayectoria de la tormenta.

Es posible que llueva poco en agosto en el sur de California a medida que el huracán Hilary avanza hacia el norte frente a la península de Baja California.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El jueves temprano, Hilary estaba a más de 1,000 millas de Los Ángeles, muy lejos de la costa suroeste de México. Clasificado como huracán de categoría 1 el jueves por la mañana, Hilary se movía hacia el oeste-noroeste a 13 mph con vientos de hasta 75 mph.

Se espera que Hilary se convierta en un gran huracán de categoría 4 para el fin de semana, impactando la Península de Baja California, San Diego y Los Ángeles.

Luego, la tormenta perderá fuerza a medida que se acerque al sur de California y la velocidad del viento disminuirá de 120 mph el sábado temprano a 70 mph el domingo por la noche y 40 mph el lunes por la noche.

Eso significa humedad tropical para el sur de California de sábado a martes. La región puede esperar lluvias de moderadas a intensas con la lluvia más significativa probablemente de domingo a lunes.

Es posible que se produzcan inundaciones, vientos racheados y olas altas, pero la trayectoria de la tormenta determinará la gravedad y el momento del clima severo.

Incluso pequeñas cantidades de lluvia serían una rareza para Los Ángeles en agosto, históricamente el mes más seco del año en el área.

Las estimaciones de lluvia temprana son de 1 a 2 pulgadas en todo el sur de California.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.