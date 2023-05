Humedad monzónica trae posibles tormentas eléctricas a montañas del sur de California

Una humedad monzónica se está abriendo camino hacia el sur de California y trae consigo la posibilidad de algunas tormentas eléctricas.

El pronóstico muestra los efectos de esta humedad monzónica a medida que avanza la semana, con un mayor impacto en las áreas montañosas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Esta humedad monzónica llega desde el Golfo de México y afecta no solo a California sino también a los estados de Arizona y Nevada”.

Este lunes en medio del mal tiempo que se registró en el sur de Florida, con fuertes lluvias y descargas eléctricas, una tromba marina fue captada en video en Islamorada, en los Cayos de Florida. Las trombas marinas tornádicas son tornados que se forman sobre el agua o se mueven de la tierra al agua. De acuerdo con el NOAA, tienen las mismas características que un tornado terrestre y están asociados con tormentas eléctricas severas.

Esta humedad amazónica no afectará el área de Los Ángeles, donde las temperaturas se van a mantener por encima de los 70 grados.

“Sin embargo, llega esta humedad que podría hacer que se sienta un poco bochornoso (sofocante) al aire libre”, dice Marcos Mora, presentador del tiempo para Telemundo 52.

Las áreas de mayor elevación, como las montañas, serán susceptibles a las tormentas monzónicas, lo que traerá la posibilidad de lluvia a partir del martes y durante el resto de la semana.

“En zonas como Big Bear es donde estamos anticipando gran parte de esta actividad eléctrica, especialmente entre el miércoles, jueves y viernes”, dijo Mora

Las nubes bajas permanecerán durante las mañanas hasta alrededor de la hora del almuerzo con temperaturas más frescas y luego habrá un cambio a nubes altas con temperaturas más cálidas.

¿Qué es un monzón?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, un monzón es la inversión estacional en las circulaciones atmosféricas de bajo nivel. Tiende a haber un aumento en la humedad atmosférica que tiende a resultar en precipitaciones y niveles más altos de humedad.

Fotos: Escenas de la tormenta de primavera temprana en el sur de California

La humedad es empujada hacia la región suroeste del país en estados como Nuevo México, Arizona y la parte baja de California. Los monzones suelen ser más comunes durante los meses de verano.

El clima del monzón incluye la posibilidad de tormentas eléctricas, relámpagos y posibles inundaciones repentinas. Los períodos activos de precipitación durante un monzón se conocen como “ráfagas”, según el NWS.

Consejos de seguridad para el clima monzónico

Evite conducir en áreas inundadas

Quédese en las puertas si cae un rayo

Evite viajes innecesarios durante las tormentas eléctricas

Controle las condiciones de calidad del aire si tiene problemas respiratorios

Marcos Mora contribuyó con la elaboración de este artículo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.