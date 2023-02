La lluvia y la nieve continuarán un poco más en el sur de California

Aunque el sur de California aún se está recuperando de una gran tormenta, los residentes pueden esperar que una tormenta más débil continúe lloviznando en la región antes de que se convierta en un aguacero, mientras que los residentes del Inland Empire están cubiertos o no por la nieve.

El condado de San Bernardino declaró una emergencia local en el área y las carreteras están cerradas.

La división Arrowhead de la Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que las autopistas 330 y 18 están abiertas para escoltas de residentes y trabajadores de emergencia, y los residentes deben mostrar prueba de residencia.

Un residente no ha estado en casa en varios días, mientras que un residente de San Diego salió para ir a hacer snowboard, solo para darse la vuelta en el cierre.

Cronología de la próxima tormenta

Los residentes del sur de California se despertaron con lluvia en el condado de Orange y en Inland Empire. Sin embargo, la región tendrá un breve descanso de la nieve y la lluvia hasta que comience de nuevo.

Los vientos aumentarán y se puede emitir un aviso, una preocupación por más daños a los árboles considerando los suelos saturados.

Los niveles bajos de nieve son posibles nuevamente. Una mezcla de lluvia y nieve podría llegar nuevamente a algunos de los pasos de montaña más bajos, valles más altos y comunidades al pie de las colinas.

Martes al mediodía : Los residentes verán aguaceros dispersos tierra adentro y nieve en las montañas.

: Los residentes verán aguaceros dispersos tierra adentro y nieve en las montañas. Martes, 5 p.m. Los residentes del condado de Ventura pueden esperar un viaje húmedo a casa antes de que la tormenta se desplace hacia el este a lo largo del sur de California.

Los residentes del condado de Ventura pueden esperar un viaje húmedo a casa antes de que la tormenta se desplace hacia el este a lo largo del sur de California. Martes, 8 p.m . Por la noche, la lluvia comenzará a aumentar. Habrá una lluvia torrencial en las ciudades del condado de Orange e Inland Empire, que llegará desde el oeste.

. Por la noche, la lluvia comenzará a aumentar. Habrá una lluvia torrencial en las ciudades del condado de Orange e Inland Empire, que llegará desde el oeste. Miércoles por la mañana: Para el miércoles por la mañana, alrededor de las 4 a.m., se puede esperar más nieve en las montañas y más lluvia en toda la región, y el aguacero finalmente terminará el miércoles por la noche.

El Condado de San Bernardino declaró el lunes estado de emergencia local tras la ventisca que dejó atrapados en sus hogares a residentes en las áreas montañosas

Aviso por vientos

El martes, entre las 2 y 10 p.m., habrá una advertencia de viento fuerte y dificultad para viajar en los desiertos y montañas, en áreas como Victorville.

Pronóstico para el fin de semana

El final de la semana será más seco con temperaturas ligeramente más cálidas.

Un dato del tiempo interesante: el centro de Los Ángeles podría llegar a los 60 grados el jueves por primera vez en ocho días, poniendo fin a uno de los períodos más fríos en el centro de Los Ángeles desde enero de 2005.

Este incidente se produjo tras la tormenta invernal masiva en el sur de California, que provocó una rara advertencia de ventisca junto con fuertes lluvias.

Estimaciones totales de lluvia

Las estimaciones de lluvia oscilarán entre 0,50 y 1,00” para las costas/valles y entre 1 y 3” en las laderas/montañas. Las tasas de lluvia serán de alrededor de 0.25 ”/hora, por debajo del umbral del USGS para el flujo de escombros, pero eso no se puede descartar debido a la reciente lluvia.

Estimaciones totales de nieve

Estimaciones de nieve de 10 a 20” por encima de los 5,000 pies, con ráfagas de hasta 50 mph. Los viajes a través de los pasos podrían verse afectados el martes y el miércoles por la noche.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.