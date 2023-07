El Valle de la Muerte registra temperatura de 128 grados durante ola de calor

Valle de la Muerte.- El lugar considerado como el más cálido de la Tierra, el Valle de la Muerte puso el domingo un candente signo de exclamación en un verano cálido récord que está calentando casi todo el mundo coqueteando con algunas de las temperaturas más altas jamás registradas, dijeron meteorólogos.

Las temperaturas en el Valle de la Muerte, que se extiende a lo largo de parte de la frontera del centro de California con Nevada, alcanzaron los 128 grados Fahrenheit (53,33 C) el domingo en el acertadamente llamado Furnace Creek (Arroyo del Horno), dijo el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 134 F (56,67 C) en julio de 1913 en Furnace Creek, dijo Randy Ceverny de la Organización Meteorológica Mundial, el organismo reconocido como guardián de los récords mundiales.

La marca aún no supera la de 134 establecida el 10 de julio de 1913

Las temperaturas de 130 F (54,44 C) o superiores sólo se han registrado en la Tierra unas pocas veces, principalmente en el Valle de la Muerte.

“Con el calentamiento global, tales temperaturas son cada vez más probables”, dijo Ceverny, coordinador de registros de la Organización Meteorológica Mundial, en un correo electrónico.

“A largo plazo: el calentamiento global está provocando temperaturas extremas más altas y más frecuentes. A corto plazo: este fin de semana en particular está siendo impulsado por una cresta muy fuerte de alta presión en el nivel superior sobre el oeste de Estados Unidos.

Furnace Creek es una comunidad no incorporada dentro del Parque Nacional Death Valley. Es el hogar del centro de visitantes del parque, que incluye un termómetro digital popular entre los turistas.

El domingo por la tarde, decenas de personas se reunieron frente al termómetro, algunas con abrigos de piel como broma, con la esperanza de tomarse una foto con una lectura de temperatura que sorprendería a sus amigos y familiares.

Ese termómetro digital alcanzó los 130 grados en un punto el domingo, pero no es una lectura oficial. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la temperatura más alta registrada el domingo fue de 128 F (53,3 C), un máximo que es poco probable que se supere cuando se ponga el sol.

A unas pocas millas de distancia, en Badwater Basin, el punto más bajo de América del Norte a 282 pies (85,95 metros) bajo el nivel del mar, los turistas se tomaron selfies y caminaron brevemente por las salinas blancas rodeadas por montañas de color arena mientras volutas de nubes se arrastraban por encima.

Los meteorólogos dicen que la delgada capa de nubes probablemente impidió que las temperaturas alcanzaran máximos históricos potenciales.

William Cadwallader vive en Las Vegas, donde las temperaturas alcanzaron los 116 F (46,67 C) el domingo, acercándose al máximo histórico de 117 grados. Pero Cadwallader dijo que ha estado visitando el Valle de la Muerte durante el verano durante años solo para decir que ha estado en el lugar más caluroso de la Tierra.

“Solo quiero ir a un lugar, algo así como el Monte Everest, para decir, ya sabes, lo lograste”, dijo.

La ola de calor es solo una parte del clima extremo que azotó a los Estados Unidos. durante el fin de semana. Cinco personas murieron en Pennsylvania el sábado cuando las fuertes lluvias causaron una inundación repentina que arrasó con varios automóviles. Un niño de 9 meses y una niña de 2 años seguían desaparecidos.

El contraste de mal tiempo entre la impresionante ola de calor y las inundaciones tiene en alerta a millones de residentes del país.

En Vermont, las autoridades estaban preocupadas por los deslizamientos de tierra mientras continuaban las lluvias después de días de inundaciones.

Las temperaturas brutales del Valle de la Muerte se producen en medio de un período abrasador de clima cálido que ha puesto a aproximadamente un tercio de los estadounidenses bajo algún tipo de aviso, vigilancia o advertencia de calor.

Las olas de calor no son visualmente tan dramáticas como otros desastres naturales, pero los expertos dicen que son más mortales. Una ola de calor en partes del sur y el medio oeste mató a más de una docena de personas el mes pasado.

Los residentes en el oeste de Estados Unidos se han acostumbrado durante mucho tiempo a las temperaturas extremas, y el calor pareció provocar interrupciones mínimas en California durante el fin de semana. Los gobiernos locales abrieron centros de enfriamiento para personas sin acceso a aire acondicionado para mantenerse frescos.

El calor obligó a los funcionarios a cancelar las carreras de caballos en el primer fin de semana de la Feria Estatal de California, ya que instaron a los asistentes a la feria a mantenerse hidratados y buscar refugio dentro de uno de los siete edificios con aire acondicionado.

Las temperaturas en Phoenix alcanzaron los 114 F (45,56 C) el domingo, el 17° día consecutivo de 110 grados o más. El récord es de 18 días, establecido en junio de 1974. Phoenix está en camino de romper ese récord el martes, dijo Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Los récords de calor se están rompiendo en todo el sur de Estados Unidos, desde California hasta Florida. Pero es mucho más que eso. Es mundial, con un calor devastador que golpea a Europa junto con inundaciones dramáticas en el noreste de Estados Unidos, India, Japón y China.

Durante casi todo julio, el mundo ha estado en un territorio cálido desconocido, según el Climate Reanalyzer de la Universidad de Maine.

Junio también fue el junio más caluroso registrado, según varias agencias meteorológicas. Los científicos dicen que hay una probabilidad decente de que 2023 se convierta en el año más cálido registrado, con mediciones que se remontan a mediados del siglo XIX.

El Valle de la Muerte domina los récords globales de calor. En el valle, no solo hace calor, se mantiene brutalmente cálido.

Algunos meteorólogos han cuestionado cuán preciso es el registro de temperatura caliente de 110 años del Valle de la Muerte, y el historiador meteorológico Christopher Burt lo cuestiona por varias razones, que expuso en una publicación de blog hace unos años.

Las dos temperaturas más altas registradas son 134 F en 1913 en el Valle de la Muerte y 131 F (55 C) en Túnez en julio de 1931. Burt, un historiador meteorológico de The Weather Company, encuentra fallas en ambas medidas y enumera 130 F ( 54,4 C) en julio de 2021 en el Valle de la Muerte como su temperatura más alta registrada en la Tierra.

“130 grados es muy raro, si no único”, dijo Burt.

En julio de 2021 y agosto de 2020, El Valle de la Muerte registró una lectura de 130 F (54,4 C), pero ambos aún esperan confirmación. Los científicos no han encontrado problemas hasta ahora, pero no han terminado el análisis, dijo el jefe de análisis climático de la NOAA, Russ Vose.

Hay otros lugares similares al Valle de la Muerte que pueden ser tan calurosos, como el desierto de Lut en Irán, pero como el Valle de la Muerte están deshabitados, por lo que nadie mide allí, dijo Burt. La diferencia fue que alguien decidió poner una estación meteorológica oficial en el Valle de la Muerte en 1911, dijo.

Una combinación del cambio climático a largo plazo causado por el hombre por la quema de carbón, petróleo y gas natural está haciendo que el mundo sea más cálido cada década, con altibajos año tras año.

Muchos de esos altibajos son causados por el ciclo natural de El Niño y La Niña. Un ciclo de El Niño, el calentamiento de parte del Pacífico que cambia el clima mundial, agrega aún más calor a las temperaturas que ya están aumentando.

Científicos como Vose dicen que la mayor parte del calentamiento récord que está experimentando la Tierra ahora se debe al cambio climático causado por el hombre, en parte porque este El Niño comenzó hace solo unos meses y aún es débil a moderado.

No se espera que alcance su punto máximo hasta el invierno, por lo que los científicos predicen que el próximo año será incluso más caluroso que este año.