Piden a residentes del condado de Orange prepararse para la segunda tormenta

Los equipos de Gestión de Aguas Pluviales del Condado de Orange están pidiendo a los residentes que limpien los patios de escombros y excrementos animales antes de las tormentas para mitigar la contaminación por escorrentía hacia la cuenca.

“Normalmente vemos más contaminantes con las primeras lluvias, la duración entre las lluvias también influye en eso, pero las bacterias, los metales y los pesticidas son cosas que normalmente vemos”, dijo Michael Mori, especialista en investigación ambiental de OC Storm Management.

Incluso una pulgada de lluvia puede provocar inundaciones y fuertes corrientes en los cursos de agua que conducen directamente a la Bahía de Newport y, en última instancia, al Océano Pacífico.

Una segunda tormenta más fuerte traerá más lluvia desde el miércoles hasta el viernes.

Prepararse antes de una tormenta puede ayudar a reducir los contaminantes que llegan a la cuenca.

“Cosas como no usar fertilizantes ni pesticidas 48 horas antes de la lluvia... mantener los botes de basura con las tapas, recoger los excrementos de las mascotas”, explicó Mori.

Hasta el martes por la tarde, los equipos de respuesta a emergencias no esperaban deslizamientos de tierra importantes, pero sí tenían planes en marcha si las condiciones empeoran.

“Lo más importante cuando llueve es que no sólo importa la cantidad que cae, sino también la velocidad con la que cae”, exclamó el capitán de bomberos de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), Thanh Nguyen.

“Si es abrumador, podemos comenzar a tener un flujo de escombros y tenemos un plan implementado con nuestros socios del condado: el Departamento del Alguacil del Condado de Orange, Obras Públicas del Condado de Orange, por lo que estamos listos si necesitamos llegar a ese punto. nivel para activar algo.

Para cualquier persona preocupada por inundaciones en su propiedad, la OCFA tiene sacos de arena disponibles en estaciones de bomberos seleccionadas. Puede encontrar una lista de estaciones en su sitio web, haciendo clic aquí.

La ciudad de Santa Ana también abrió su instalación gratuita para llenar sacos de arena. Límite de 10 sacos de arena disponibles por residencia o negocio de Santa Ana.

Santa Ana City Yard

215 S Center St, Santa Ana, CA 92703

7 a.m. – 5 p.m. todos los días (incluidos fines de semana)

Para reportar árboles caídos, inundaciones y escombros directamente desde su teléfono, descargue la aplicación mySantaAna, haciendo clic aquí. También puede llamar a Obras Públicas al (714) 647-3380.

