Árbol de eucalipto cae y aplasta varios autos en un vecindario de Sun Valley

Lluvias nocturnas y fuertes vientos causaron daños e inundaciones el lunes en el norte del Valle de San Fernando.

Los equipos de la ciudad de Los Ángeles respondieron a los informes de inundaciones, árboles caídos y cables caídos en relación con la tormenta tropical de rápido movimiento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Han habido al menos 150 problemas relacionados con árboles y 17 flujos de lodo menores, dijeron las autoridades.

Una pareja de la tercera edad tuvo que ser evacuada tras la caída del roble.

En Sun Valley, un gran eucalipto cayó sobre autos estacionados afuera de una casa. No se reportaron heridos. La luz del día mostró el árbol encima de una cerca de metal arrugada y autos aplastados.

El agua se acumuló en un tramo de la Autopista 5 y una intersección el lunes en Sun Valley, dejando a los vehículos varados en el agua.

Todos los carriles fueron bloqueados la madrugada del lunes en la Autopista 5 en dirección sur en Sun Valley debido a las inundaciones en Lankershim Boulevard.

Alrededor de cinco vehículos quedaron varados en aguas altas el domingo, a las 7:34 p.m., en la cuadra 11000 de West Sherman Way en Hershey Drive.

Los bomberos de LAFD ayudaron a una persona a escapar del vehículo mientras las aguas seguían subiendo debido a la tormenta tropical Hilary.

Hilary fue degradada de tormenta tropical a sistema postropical el lunes cuando salió del sur de California y entró en Nevada.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.