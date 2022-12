Tormentas consecutivas traerán lluvia y nieve al sur de California

Lo que debes saber La primera tormenta llega el jueves con las lluvias más significativas durante la noche.

Una segunda tormenta se dirige al sur de California este fin de semana.

Las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal hasta la próxima semana.

Se espera que dos tormentas consecutivas traigSe espera que dos tormentas consecutivas traigan lluvia al sur de California mientras que las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal durante el fin de semana.

La primera tormenta llegará el jueves antes de que un segundo sistema pase por la región este fin de semana.

Esto es lo que puede esperar de las dos tormentas.

Tormenta No. 1: Lluvia constante tarde y durante la noche

La primera tormenta ingresará a los condados de Ventura y Los Ángeles el jueves por la mañana y atravesará la región durante todo el día.

Es posible que haya lloviznas y lluvias ligeras durante el día.

Las cantidades de lluvia serán de media pulgada a una pulgada con más en las montañas, donde el nivel de nieve estará por encima de los 7,000 pies. Son posibles de seis a 12 pulgadas de nieve.

Las temperaturas máximas del jueves rondarán los 60 desde las playas hasta el centro de Los Ángeles y los 50 en los valles de San Fernando y San Gabriel. Estará en los 50 en Santa Clarita y entre los 40 y mediados de los 50 en el Valle del Antílope.

Los máximos promedio para esta época del año están entre mediados y por encima de los 60.

Las lluvias persistirán el viernes por la mañana antes de un reinicio el sábado.

Tormenta No. 2: Clima inestable para el fin de semana

Una segunda tormenta llega el sábado con lluvia ligera hasta el domingo.

Se espera que las lluvias disminuyan a primera hora de la tarde del domingo con cielos despejados. No se pronostica lluvia adicional de lunes a miércoles, pero las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal con vientos ligeros y sol.

Se espera tiempo seco la próxima semana con temperaturas más frescas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.