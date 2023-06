El Niño está aquí. ¿Qué significa su llegada para el sur de California?

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha anunciado la llegada de la condición climática conocida como El Niño.

Entonces, ¿qué significa esto para el sur de California?

El fenómeno del Niño de este año se formó uno o dos meses antes de lo habitual, lo que le dio más tiempo para crecer. La oficina de previsión de El Niño/La Niña de la NOAA informó que hay un 56% de probabilidades de que se considere fuerte, lo que probablemente alterará el clima en todo el planeta y aumentará las temperaturas en una Tierra que ya se está calentando.

¿Qué es El Niño?

El Niño es un calentamiento natural y temporal de las aguas del Océano Pacífico oriental, según la NOAA. Este calentamiento, que ocurre alrededor del ecuador, provoca un clima más cálido y cambia los patrones climáticos en todo el mundo al alterar las trayectorias de las tormentas.

La NOAA explica que, en Estados Unidos, un fenómeno de El Niño de moderado a fuerte en otoño e invierno tiende a dar lugar a condiciones más húmedas de lo normal en el sur del país, incluido el sur de California, y condiciones más secas de lo normal en el norte.

En el pasado, condiciones fuertes de El Niño han provocado récords de calor global, como en 2016. Los científicos afirman que el comienzo de El Niño de este año podría hacer que 2023 se considere el año más cálido jamás registrado, en combinación con los efectos del calentamiento provocado por el cambio climático.

El anuncio de la NOAA se produce después de La Niña -la condición hermana de El Niño con enfriamiento en el Pacífico- inusualmente duradera y fuerte, que empeoró la sequía en el oeste de EE.UU. y aumentó la actividad de los huracanes en el Atlántico.

#BreakingNews: Comenzó #ElNiño2023@NOAA oficializó hoy Junio 8 el inicio del #ElNiño en Zona 3.4



⚠️Probabilidades de q se trate de un evento “fuerte” suben a 56%



🔥Temperatura en Zona 1+2 está ya en niveles observados por última vez en #SuperNiño2015👇 https://t.co/hURFQ2Prfe pic.twitter.com/M34ojZpVvV — Antarctica.cl (@Antarcticacl) June 8, 2023

¿Cómo afectará El Niño al sur de California?

Tras un invierno histórico en el que aumentaron la lluvia y nieve en todo el estado, la llegada de El Niño podría significar que California se enfrenta a otra temporada de lluvias.

Sin embargo, no todos los fenómenos de El Niño son iguales, y las condiciones típicamente húmedas de este patrón climático no siempre se han dado en el sur de California. En 2015-16, uno de los fenómenos de El Niño más fuertes registrados resultó en uno de los años más secos de la historia en Los Ángeles.

El Niño potencialmente fuerte de este año también viene después de una raro período de La Niña que duró tres años y un récord de calor oceánico debido al cambio climático. Estas condiciones históricamente inusuales se combinan para crear incertidumbre entre los meteorólogos, que se esfuerzan por predecir lo que las condiciones climáticas de este año pueden traer al planeta.

El sur de California sigue experimentando una temporada de tiempo fresco y nublado, en contraste con el resto del planeta, donde los últimos meses han sido más cálidos que la media.

Las últimas previsiones de la NOAA indican que las temperaturas más frías de lo normal continuarán en el sur de California hasta finales del mes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.