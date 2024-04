USC cancela discurso en ceremonia de graduación por razones de seguridad

Autoridades de USC no permitirán que su mejor estudiante pronuncie el discurso de despedida durante la graduación de 2024, citando preocupaciones de seguridad, anunció la escuela.

La decisión se tomó después de que varias organizaciones dentro y fuera del campus expresaran su preocupación por Asna Tabassum y su conexión en línea con la retórica antisemita.

Si bien los funcionarios de la USC dijeron que, aunque no pueden comentar si han recibido alguna amenaza, dijeron que el conflicto en curso en el Medio Oriente ha contribuido a la violencia en otros campus.

Decenas de ciudades de Estados Unidos han tenido manifestaciones para pedir que cese el fuego en Gaza.

Poco después de que la USC anunciara que Tabassum, una estudiante de cuarto año de Chino Hills con especialización en ingeniería biomédica y especialización en resistencia al genocidio, fue seleccionada como la mejor estudiante de 2024, hubo llamados para que la universidad reconsiderara su decisión.

Varias organizaciones pidieron a la USC que la eliminara como la estudiante graduada con las mejores calificaciones (valedictorian) debido a un enlace en su cuenta de redes sociales que, según dijeron, contenía lenguaje antisemita. Tabassum también dijo que agregó ese enlace en su cuenta de redes sociales hace cinco años y que ella no era la autora.

USC publicó un mensaje comunitario, explicando la decisión.

“Esta decisión no sólo es necesaria para mantener la seguridad de nuestro campus y de nuestros estudiantes, sino que es consistente con la obligación legal fundamental –incluidas las expectativas de los reguladores federales– de que las universidades actúen para proteger a los estudiantes y mantener segura a nuestra comunidad universitaria”, señala USC en el comunicado.

“Aplica los mismos valores y criterios que hemos utilizado en el pasado para guiar nuestras acciones. De ninguna manera disminuye los notables logros académicos de cualquier estudiante considerado o seleccionado para valedictorian. Para ser claros: esta decisión no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No existe el derecho a la libertad de expresión para hablar en una ceremonia de graduación. La cuestión aquí es cuál es la mejor manera de mantener la seguridad del campus, punto”.

Tabassum, que es una musulmana estadounidense del sur de Asia de primera generación, dijo a NBC Los Ángeles que estaba decepcionada por la decisión de la escuela de no dejarla hablar en la graduación. Ella llamó a esto una “campaña de odio”, destinada a silenciar su voz.

“Como la mejor estudiante de su clase, imploro a mis compañeros de la USC que piensen fuera de lo común: que trabajen por un mundo donde los gritos por la igualdad y la dignidad humana no sean manipulados para ser expresiones de odio”, dijo Tabassum en un comunicado.

Tabassum dijo que no tenía conocimiento de ninguna amenaza específica contra ella o la universidad.

“Nos desafía a responder al malestar ideológico con diálogo y aprendizaje, no con intolerancia y censura. Y nos insta a que veamos más allá de nuestros temores más profundos y reconozcamos la necesidad de apoyar la justicia para todos, incluido el pueblo palestino", dijo.

Alex Morey, director de Defensa de los Derechos Universitarios de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, una organización sin fines de lucro que promueve la libertad de expresión, dijo que la USC debe adoptar una postura clara para brindar claridad a los estudiantes, padres y empleados escolares.

“Se ayudarán a sí mismos adoptando posiciones, por ejemplo, de neutralidad institucional en las que digan que no vamos a tomar partido político, de una forma u otra, y manteniendo su fuerte principio de libertad de expresión en todos los casos, de modo que cuando algo realmente controvertido Cuando aparece esto, los estudiantes y los profesores saben cuál será la posición de la USC”, dijo Morey.

CAIR LA calificó esto como una “decisión cobarde” de la USC al no permitir que Tabassum pronunciara el discurso de graduación.

