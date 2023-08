Distrito Escolar de Temecula enfrenta demanda por supuesta censura de aprendizaje

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula está nuevamente involucrado en una gran controversia, con miembros de la junta que enfrentan una demanda por supuestamente censurar lo que los estudiantes pueden aprender.

Los detalles de la demanda se hicieron públicos en una conferencia de prensa el miércoles por la mañana. La demanda está dirigida a la junta directiva del Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula por aprobar la Resolución 21 en diciembre. Los críticos dicen que la resolución prohíbe cualquier enseñanza de la teoría crítica de la raza o el racismo sistémico.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

La Resolución 21 censura la instrucción sobre ciertos temas de la historia estadunidense, temas raciales y de identidad de género.

El Distrito Escolar Unificado de Chino Valley ahora requiere que los maestros informen a los padres si su hijo se identifica como transgénero o no conforme con el género.

“Esta mañana, el consejo público y el bufete de abogados Ballard Spahr están presentando la primera acción de derechos civiles en California, desafiando la imposición de la censura del plan de estudios de lo que los estudiantes pueden aprender sobre la historia estadounidense, sobre temas raciales y de género, y sobre su raza e identidades de género”, dijo el abogado público Mark Rosenbaum.

La demanda se presenta en nombre de varios padres, maestros y estudiantes, así como de la Asociación de Educadores del Valle de Temecula. La resolución 21 fue aprobada por la mayoría conservadora cristiana de la junta: Joseph Komrosky, Jen Wiersma y Danny González. Los otros dos miembros de la junta votaron no.

“No creo que la CRT [teoría crítica de la raza] o cualquier ideología racista sea un marco educativo adecuado para la instrucción en el aula a nivel primario y secundario”, dijo Komrosky en un comunicado.

Agregó que él y la junta abordarán y responderán la demanda durante el proceso judicial.

Los abogados que luchan contra la Resolución 21 dicen que es una clara violación de los estatutos de censura y antidiscriminación de California.

“La junta debería alentar a los estudiantes a sopesar los puntos de vista opuestos y pensar por sí mismos. En cambio, promulgó una resolución que niega a los estudiantes de Temecula la capacidad de pensar críticamente, actuar con empatía y distinguir la realidad de la ficción”, dijo la consejera pública Amanda Mangaser Savage.

Manifestantes se reunieron el viernes frente a una escuela primaria de North Hollywood que se convirtió en el centro de una investigación de delitos de odio después de que se quemara una bandera LGBTQ+ a principios de esta semana.

Durante la conferencia de prensa, los maestros leyeron las declaraciones de los estudiantes. Jennee Scharf dijo que después de la Resolución 21, “faltaron conversaciones productivas sobre el racismo, los prejuicios y la intolerancia en casi todas mis aulas”.

La maestra Dawn Sibby dijo que algunos colegas temen perder sus trabajos si tienen carteles de líderes de derechos civiles en sus aulas como el político de San Francisco y activista por los derechos de los homosexuales Harvey Milk, quien fue asesinado en 1978.

Durante una reunión anterior de la junta escolar, el presidente de la junta, Komrosky, se refirió a Milk como un pedófilo, una declaración que el gobernador Gavin Newsom calificó más tarde de “ignorante”.

La junta directiva del Distrito Unificado Escolar de Glendale se reunió el martes para aprobar la designación de junio como Mes del Orgullo Gay. La reunión causó enfrentamientos entre los que apoyan y los que oponen le decisión. Gabriel Huerta reporta.

“Estamos enseñando en un ambiente de trabajo hostil. Estamos siendo intimidados a través de esta resolución ilegal y nuestros estudiantes lo sienten”, dijo Sibby.

Los padres también expresaron su oposición a la resolución, incluida Rachel P.

“Esta resolución está perjudicando la educación de mi hijo. Prohibir puntos de vista, prohibir ideas y libros, simplemente erosiona los cimientos de la escuela pública y le roba a mi hijo las oportunidades educativas a las que tiene todo el derecho”, dijo.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English