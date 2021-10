Escuela ofrece una segunda oportunidad a jovencitas que han dejado sus estudios

Jovencitas que habían dejado sus estudios debido a ciertas situaciones personales están encontrando una nueva oportunidad académica en una escuela pública de Los Ángeles.

La Academia New Village Girls es un plantel educativo en Los Ángeles que les permite continuar con sus estudios y mostrar sus talentos al mismo tiempo.

“New Village Girls Academy está aquí para trabajar con las muchachas de nuestra ciudad que han tenido muchos desafíos", destaca Jennifer Quiñonez, directora de la institución educativa.

"Algunas veces [son] cosas que no han podido controlar en su vida, o cosas que han pasado con sus familias o en sus hogares.”

En esta academia pública las estudiantes reciben cursos de arte, ciencia y ayuda emocional. Algunas de ellas, siendo madres adolescentes, también se benefician de programas para sus hijos.

“Fue una escuela que me dio una esperanza, porque yo no sabía si continuar con mis estudios", cuenta Zulma Méndez, estudiante en New Village Girls Academy "Realmente esta escuela era lo que yo estaba buscando.”

Mendez lleva tres años en el país, la edad que tiene su pequeña Katheryn quien nació a su llegada de Guatemala.

Diez organizaciones del área de Los Ángeles que cuentan con programas para jóvenes fueron escogidas para recibir el financiamiento.

“Ellas, nuestras niñas, no solamente son inmigrantes, son voces, son personas, son ideas, ellas también pueden contribuir tanto a este país y ellas lo saben", señala Quiñonez.

La llegada de la pandemia no interrumpe la asistencia que brinda la escuela. Y ahora algunas de ellas se preparan para graduarse. Quiñonez estima que hasta un 85% planea seguir con estudios universitarios.

“Cuando ingrese aquí, pensé en mí, en mi hija y pensé en tener un gran futuro y lo estoy logrando", dice Mendez, quien estudia un curso de oftalmología motivada por su interés en la medicina desde que era una niña.

New Village Girls Academy está recibiendo nuevas solicitudes. Si desea conocer más sobre esta escuela, puede visitar su página web, haciendo clic aquí. También puede visitar la escuela, ubicada en el 147 N. Occidental Blvd. Los Angeles, CA 90026 o llamar al teléfono 213-385-4015