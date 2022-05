“Cosas así nunca me pasaban”: joven logra beca por su esfuerzo para superar obstáculos

Israel Tavera es un alumno regular del Complejo de Aprendizaje Diego Rivera de la Escuela Comunitaria de Servicio Público en Los Ángeles . Sin embargo, su vida cambió con la obtención de una beca de la Asociación de Administradores Escolares de California.

“Mi consejero nunca me avisó, y no más entró en mi clase y me anunció a mí y a toda la clase", dice Tavera, "Era un sentimiento muy raro porque cosas así nunca me pasaban.”

Fue el Dr.Maurice Burman quien postuló a Israel para la beca “Cada Estudiante que Triunfa" que, como su nombre lo indica, es para estudiantes que han sobrepasado obstáculos y demostrado resiliencia y valentía en el proceso.

“He trabajado con él desde el noveno grado y ha mejorado bastante como estudiante", cuenta el Dr. Burma. "Comenzó con dificultades académicas, pero con la pandemia demostró iniciativa, determinación para graduarse y también para ser elegible para una universidad de 4 años.”

Una meta que Tavera nunca pensó que lograría

“No pensaba que yo iba a ir al colegio porque nadie de mi familia se fueron al colegio. Y yo pensaba que yo iba a ser como ellos", dice el joven. "

"Pero, cuando regresamos de la pandemia aquí a la escuela, yo sabía que todavía tenía chanza de cambiar eso".

Con trabajo arduo Israel derribó las barreras que empañaban su éxito.

“Creciendo aquí vi mucha violencia, las pandillas. Era muy feo cuando era chico. Yo soy parte de esa comunidad y para cambiarlo es muy difícil", dice Tavera.

"Pero yo sé que soy patinador y en la comunidad de los patinadores hay mucha paz y mucha tranquilidad no importa de dónde vienes".

Tavera podrá usar los $3,000 que le otorga la beca en sus estudios en Cal State LA, una de varias universidades que le abrieron sus puertas.

El Dr. Burman destaca que siempre trata de inculcarles a los estudiantes que no es la forma como empiezan su su vida sino como hacen buen uso de ella. Para él, Israel Tavera es un buen ejemplo.

“Si para los estudiantes que son como yo y no saben si el colegio es para ellos, yo quiero decirles que si es posible, claro que si es posible", aconseja Tavera quien piensa estudiar cine para poder contar historias que inspiren

Para más informacion sobre estas becas, haga clic aquí.