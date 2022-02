Subvenciones para iniciativas estudiantiles en la comunidad LGBTQ+

Una organización ofrece 50 subvenciones para apoyar iniciativas para la comunidad estudiantil LGBTQ+ del país.

“It Gets Better Project” ofrece esta ayuda financiera a 50 escuelas del país, una por cada estado.

“En algunas escuelas, ya hay clubes y alianzas para los estudiantes, para que se puedan juntar y hablar de su orientación sexual”, dice Justin Tindall, de It Gets Better Project.

Estas escuelas podrán recibir hasta $10,000 cada una para continuar o establecer programas que beneficien a su población estudiantil LBGTQ+.

“En las escuelas donde tal vez no hay ese apoyo todavía, o no hay un entendimiento de los estudiantes LGBTQ o sus experiencias, se pueden usar los fondos para capacitaciones”, destaca Tindall.

Los estudiantes de entre 13 y 18 años pueden someter sus propuestas, ideas o programas sobre cómo se usarán los fondos. Para ello, deben contar con el patrocinio o asistencia de un director, maestro o coordinador escolar.

Miguel Covarrubias trabaja en la Escuela de Artes Escénicas y Visuales de la Preparatoria Ramon Cortines, donde ya tienen establecido un grupo estudiantil de apoyo.

“El propósito del club al GSA es proveer a los estudiantes apoyo”, dice Covarrubias. También para que ellos puedan tener una oportunidad en un lugar donde ellos puedan hablar acerca de las circunstancias que ellos tienen en sus casas pero también en la escuela”.

La organización le aconseja a los alumnos que quieran establecer un grupo de apoyo similar que hablen con algún administrador y juntos soliciten los fondos. La fecha límite para la solicitud es el 15 de marzo.

