Concejo Juvenil de Los Ángeles busca nuevos integrantes

Desde que inició la preparatoria, Charlie Cea ha dedicado su vida al servicio comunitario, trabajando con la organización de servicios para latinos de la Salvadoran American Leadership and Educational Fund (SALEF).

“[Estuve] agarrando las bolsas de comida y las mochilas y viendo que tenemos un impacto en esas personas de la comunidad me hace sentir muy bien”, cuenta Cea.

Esa pasión por ayudar y por lograr cambios en su vecindario le abrieron las puertas del ayuntamiento de Los Ángeles como miembro del primer concejo juvenil de la ciudad donde aprovechó para organizar audiencias públicas.

Ready Willing and Able, un programa en el que capacita a personas con discapacidades para que entren en el sector de la salud.

“Estamos hablando de casa asequible y también acceso a información de los jóvenes”, dice Cea.

Ahora Charlie Cea se lleva esas experiencias a la universidad, mientras que el Departamento de Desarrollo Juvenil se alista para elegir al próximo grupo de jóvenes líderes del Concejo Juvenil.

“El Concejo [Juvenil] en honor a Olivia Mitchell se estableció el año pasado y está compuesto de 30 jóvenes angelinos de 16 a 25 años”, dijo Tarm Fowler, del Departamento de Desarrollo Juvenil de Los Ángeles. “Como hay 15 distritos en el concejo, elegimos 2 miembros de cada distrito”.

Durante el año en el participan en el concejo, a los jóvenes se les da un lugar en la mesa, como se hizo por primera vez hace más de 50 años bajo la administración del alcalde Tom Bradley.

“Cada semana usualmente tienen una junta de concejo juvenil, pero al menos 2 veces por semana van a aprender de diferentes departamentos de la ciudad”, destaca Fowler.

Los interesados en formar parte del siguiente grupo del Concejo Juvenil deben de vivir en vecindarios de la ciudad de Los Ángeles y presentar al menos una referencia.

Las inscripciones cierran el 23 de julio y pueden someter su solicitud en la página del Concejo Juvenil, haciendo clic aquí. También pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @LACityYouth.

“Es una gran oportunidad”, señala Fowler. “Pueden obtener una beca para su educación de hasta $300 al mes y aprenden a la vez sobre la ciudad de Los Ángeles”.