Programa juvenil recluta aspirantes a músicos en el sur de Los Ángeles

El Conservatorio y Orquesta Juvenil Watts-Willowbrook, que ha brindado educación musical a jóvenes de 7 a 18 años en el sur de Los Ángeles, el área de Watts y Compton, abrió su periodo de solicitudes.

Los estudiantes principiantes, intermedios y avanzados de violín y violonchelo pueden presentar su solicitud en línea en www.sappa.net para las clases que comienzan en febrero. También está disponible un programa de instrumentos de cuerda en línea.

“WWC es un programa impulsado por los padres que brinda educación musical de alta calidad que desarrolla el carácter, la autoestima y la disciplina'', según un comunicado de prensa.

“Los participantes asisten a clases de una hora después de la escuela dos veces por semana, donde aprenden a leer música ya tocar instrumentos de cuerda sinfónicos. Los estudiantes deben tener su propio instrumento”.

Hay descuentos especiales disponibles para la compra o el préstamo de instrumentos para estudiantes.

El programa gratuito recibe el apoyo de fundaciones como The Herb Alpert Foundation, The Colburn Foundation, The California Arts Council, LA Arts Recovery Fund y LA Phil Partnership in Music Learning.