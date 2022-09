Padres preocupados por falta de aire acondicionado en algunas escuelas de Long Beach

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) señala que todas sus escuelas tendrán aire acondicionado dentro de los próximos ocho años pero los padres que tienen hijos que asisten a estas escuelas hoy quieren una solución ahora.

"Esto es una locura. nuestro distrito está construyendo nuevos gimnasios para las escuelas, están actualizando los campos, pero no pueden poner aire acondicionado en las aulas? es un riesgo real para la salud y la seguridad”, dijo Tiffany Siebert, madre de un estudiante.

Un grupo de padres con hijos en las escuelas del LBUSD lo están declarando como una emergencia.

Desde que inició el nuevo año escolar varias aulas de este centro educativo tienen el aire acondicionado averiado, lo cual ha causado problemas a los estudiantes durante las horas de clase.

No hay aire acondicionado en varios campus escolares durante estas olas de calor sin precedentes.

Siebert tiene dos hijos en diferentes escuelas de Long Beach y ninguno de los campus tiene aire acondicionado.

“Cuando tenemos estas olas de calor que tenemos todos los años, las aulas de mis hijos alcanzan los 90, 95 grados. ¿Cómo se supone que deben aprender? ¿Cómo se supone que deben enfocarse? ¿Cómo se supone que nuestros educadores deben enseñar a nuestros hijos?” dijo Siebert.

En una declaración a la estación hermana NBC4, el distrito escolar indicó que, “alrededor del 80 por ciento de nuestras escuelas tienen aire acondicionado generalizado”.

Los votantes aprobaron, en 2016, una medida de bonos multimillonaria para instalar nuevos sistemas de calefacción central y aire acondicionado en los campus que no los tenían.

El problema es que el cronograma de construcción es lento.

“Ninguno de mis hijos se beneficiará de eso”, dijo la madre Odalys Mongi.

Mongi tiene dos hijos que asisten a la escuela primaria Patrick Henry y, según el sitio web del distrito, los nuevos sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado no se instalarán hasta 2027-2028.

Ella, como Siebert y un grupo de otros, quiere soluciones ahora.

“Ha sido una locura, sinceramente. Las primeras dos semanas fueron miserables para ellos. Mi hija, que tiene 4 años y asiste a TK (Jardín de infancia de transición). Fue a su aula la noche de regreso a la escuela el 8 de septiembre y la maestra tenía un termómetro allí. Marcaba 100 grados”, dijo Mongi.

El distrito escolar dice que no puede acelerar la construcción y destaca en su declaración que “la instalación de aire acondicionado en todo el distrito es, por necesidad, un proyecto de varios años debido a varios factores, que incluyen la mano de obra disponible, los materiales y el hecho de que los fondos de bonos escolares están disponibles mediante incrementos (no tendríamos los fondos o la capacidad para completar todos los proyectos a la vez)”.

Mientras tanto, el LBUSD dice que el personal de la escuela ha estado haciendo ajustes como usar ventiladores en las aulas, rotar a los estudiantes a espacios con aire acondicionado como bibliotecas y abrir ventanas y puertas más temprano en la mañana para una mejor circulación del aire.

El distrito también dice que debido a que muchas de estas escuelas son edificios mucho más antiguos, se deben actualizar primero los sistemas eléctricos antes de que se puedan instalar las unidades de aire acondicionado y no se puede simplemente enchufar uno de estos aparatos.

