No suspenderán a maestra de periodismo que se negó a censurar artículos de sus estudiantes

Las autoridades escolares de Los Ángeles rescindieron la suspensión de un asesor de periodismo de una preparatoria que se había negado a censurar el artículo de noticias de un estudiante que nombraba a un bibliotecario del campus que no estaba vacunado.

La maestra, Adriana Chavira, enfrentaba una suspensión de tres días sin pago por el informe sobre los empleados que se negaron a seguir el mandato de vacunación COVID-19 del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), informó el sábado The Los Angeles Times.

“En LAUSD, alrededor de 240 maestros optaron por no recibir la vacuna, lo que los llevó a no presentarse a la escuela el 18 de octubre”, informó The Pearl Post, el sitio web de noticias dirigido por estudiantes en la Preparatoria Magnet Daniel Pearl. El artículo nombraba a un bibliotecario no vacunado.

Durante varios meses después de la publicación del artículo en noviembre, el bibliotecario y el director de la escuela exigieron que se eliminara el nombre.

Pero Chavira, una ex periodista que ha enseñado en Pearl Magnet durante 14 años, apoyó los reportajes de sus estudiantes y se negó a cambiar la historia, citando una ley de California que protege a los estudiantes de periodismo de la censura.

Ella apeló la suspensión y ganó, y un funcionario del distrito rescindió la disciplina el viernes en una reunión después de la escuela, dijo Chavira al Times. El funcionario del distrito consideró el asunto durante unos minutos antes de rescindir la suspensión sin hacer comentarios, dijo Chavira.

“Definitivamente fue un suspiro de alivio, una gran carga de mi espalda”, dijo Chavira. Agregó que la terrible experiencia también fue estresante para sus estudiantes, “saber que algo que escribieron podría hacer que me despidieran”.

Chavira y sus estudiantes recibieron apoyo del Centro Legal Student Press, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos y la Sociedad de Periodistas Profesionales.

También contaron con el apoyo de Judea Pearl, cuyo hijo periodista, el homónimo de la escuela, fue secuestrado y asesinado por extremistas de al-Qaeda mientras trabajaba para el Wall Street Journal en Pakistán en 2002.

“No quiero que (Chavira) enfrente ninguna acción disciplinaria por permitir que sus alumnos digan la verdad”, dijo Judea Pearl en un comunicado emitido por Los Ángeles Press Club. “Solo quiero lo mejor para los estudiantes y la escuela, por eso espero que reconsideren esta decisión”.

Chavira dijo que estaba contenta de que la situación haya arrojado luz sobre las protecciones de California para los asesores de periodismo y los estudiantes reporteros.

“Tienen derecho a la Primera Enmienda en el campus, y no deberían inclinarse ante los administradores para eliminar sus historias si las historias se informan bien”, dijo al Times.